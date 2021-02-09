人妻呻控制狂奶奶常突擊登門、逼初二不准回娘家　老公反應更心淡

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-09 10:00

新年在即，按照傳統已婚女士會在年初二帶子女和丈夫回娘家拜年，但有台灣人妻最近在網上發千字文大吐苦水，哭訴自己嫁入門後奶奶便變臉，經常到她家檢查打掃情況，又處處為難她和說難聽的話，最近更要求年三十至初三要到奶奶娘家探親，初二不准回娘家。人妻向丈夫反映非但不獲諒解，反指婆媳問題令他感到很大壓力，讓人妻既失望又氣憤。

有台妻發帖哭訴遇上「惡頂奶奶」，向老公提出搬家反不被諒解。（資料圖片）

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該名28歲人妻在facebook群組「靠北婆婆2.0」發帖，指與丈夫結婚近1年，小朋友已7個月大，剛嫁入夫家時奶奶說「會把我當女兒疼」，夫妻更居於奶奶名下、同一社區的物業。她指，奶奶有門匙可在他們家自出自入，經常拍下覺得髒亂的地方，傳訊息給正在工作的她，「要求整理完要拍照給她，兩三天就傳訊息問整理了沒」，讓樓主非常困擾。

樓主稱，每次到丈夫家，奶奶總要她到廚房幫忙，但3個小姑卻在客廳聊天，她曾不小心漏洗1支筷子，奶奶便立即向兒子投訴，「說我愛洗不洗，留1支筷子在洗手台」。樓主曾經與丈夫表明搬家意向，惟丈夫因母親反對而叫她忍耐，事後奶奶更傳短訊施下馬威：「看老公會選擇妳還是我」。婆媳問題引致爭吵多時，丈夫現在亦無法諒解她，「覺得他對我好，難道我就不能對她媽好點嗎？」。

奶奶得知樓主想搬家，立刻發短訊施下馬威指「看老公會選擇妳還是我」，婆媳問題愈演愈烈。（《BB來了》劇照）

直至今年農曆新年在即，樓主又被要求除夕當晚陪奶奶回其娘家，初三才回去自己老家，但樓主稱自己是獨生女，父母已經60歲，無法接受結婚翌年就不回娘家，於是讓丈夫代為拒絕，未料奶奶直言：「嫁進來就要守我家規矩」，丈夫亦因為被媽媽嘮叨，倒過來說服她順奶奶意，「老公說他壓力很大，原因是我不配合他媽，所以導致他媽一直念他！」。

樓主忍不住在帖文怒斥，「現在已經2021年了，我是嫁給妳兒子，不是賣給妳家，想要媳婦對妳老人家好，妳就必須尊重妳的媳婦」，希望她不因為自己言行，而毀了兒子的婚姻。

不少網民留言安慰樓主，批評奶奶「食古不化」，對新抱的控制慾太強，並認為男方本應做好中間人的角色，「最大的問題是老公沒有擔當，才會讓媳婦被婆婆欺壓」、「這老公…只想當乖兒，沒自覺已是人夫人父了」、「妳老公不靠譜，靠妳自己的原力吧」，甚至勸樓主盡早離婚，長痛不如短痛，「妳最後會離婚的，這夫家太雷」、「我是妳的話，就更想趕快離婚」。

（fb「靠北婆婆2.0」）

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