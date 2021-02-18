奶奶資助叔仔買樓　人妻憂遺產用盡老公日後冇錢分　轟偏心決割席

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-18 19:00

婆媳爭吵自古以來都是難解的問題，有人妻日前在網上發帖訴苦，指老爺去世後留下遺產給奶奶當作生活費，假如奶奶日後魂歸天國，便由三姊弟按比例分餘下的錢。她批評奶奶近日先提款協助叔仔置業，不滿她偏心，認為一旦遺產耗盡，丈夫便無錢可分，「奶奶百年歸老，佢哋（叔仔）有間屋，我老公乜都無」。

人妻在網上發文訴苦，指奶奶偏心叔仔，提早動用生活費幫他置業。示意圖，非當事人。（資料圖片）

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該名人妻早前在「親子王國」討論區發帖，表示與丈夫結婚20年，老爺多年前去世，留下遺產給奶奶，假如奶奶日後不幸離世，餘下的款項則由三姊弟按百份比攤分。她指，由於叔仔最近抽到白居二單位，奶奶資助他一家置業，「細嗰個計%拎咗自己個份，但大嗰個仔繼續等奶奶走咗先分」，擔心屆時遺產已經「使乾使淨」，丈夫分不到一分一毫。

人妻不滿奶奶偏心叔仔，決意與夫家「割席」，包括農曆新年團年飯等所有飯聚，通通只讓丈夫自己出席，「從今都唔想再見佢哋，放過自己」。她怒斥因為奶奶的偏心，叔仔成功買樓贏盡所有，自己丈夫卻不會有份，「將來係一個會係大贏家，一早拎自己個份錢去買樓；另一個即我老公，最後乜都無」。

人妻指，假如日後奶奶百年歸老，叔仔手上有物業，自己丈夫卻什麼也沒有。（資料圖片）

她續指，婚後20年來，自己與夫家一直合不來，認為奶奶太偏心，老爺死後更變本加厲，令她間中不禁「懷疑老公係執返嚟」，任由他自生自滅，「所以今日起，唔勉強大家做屋企人，以後唔使預我」。她又強調自己並非貪錢，而是覺得叔仔和丈夫都是親生兒子，為何奶奶對叔仔特別好，「講來講去唔係錢嘅問題，係太偏心問題」。

帖文一出，有網民留言指錢如何分配是奶奶的自由，「要嬲都妳老公嬲先，錢本身都唔係你哋嘅，奶奶仲健在成日諗住有幾多錢分，叫妳老公情何以堪」、「講到尾咪都係貪啲錢」；但也有部份網民認同人妻的做法，「其實唔需要辛苦自己同啲唔啱嘴型嘅人一齊」、「明白妳，有時下一代嘅不和都係因唔公平的父母而起」。

（親子王國）

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