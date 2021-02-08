團年飯年年打邊爐　台女怨奶奶勁偏心　佛跳牆貴價食材全留親生女

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-08 21:00

牛年將至，不少人開始籌備豐盛的年夜飯，香港因疫情反覆，巿民可能難以「大堆頭」聚首吃飯，而疫情不算嚴重的台灣，一頓團年飯對民眾來說仍是十分重要，台灣1名人妻卻對回奶奶家吃團年飯大感抗拒，更在網上發文大數奶奶偏心，直指對方每年只準備簡單火鍋食材作團年飯，完全不像別人家般大魚大肉高興一番。她又指有次奶奶自爆買了蝦子及佛跳牆等名貴餸菜，但卻藉詞收起，最終才得知原來將貴價食材全留給女兒及女婿，認為奶奶非常偏心，叫她回家食飯目的只是要她幫忙做家務。

台女埋怨奶奶偏心，認為對方叫她回家吃團年飯，只為要她幫忙洗碗。（《bb來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名台女早前投稿至facebook群組「靠北婆婆2.0」，直指每年除夕臨近的日子總會感到心情低落，「真的真的很不想回婆婆家」。她解釋，奶奶每年團年飯也會準備吃火鍋，不過購買的食材卻非常簡單及平價，而且每年也一樣，「一盤海帶、一盤豆乾、一盤筍乾、一盤魯蛋，都買現成的拜拜，年復一年，吃啥都不用想就知道」。

食材沉悶固然不太吸引，但令她抗拒參與團年飯的最大原因卻非食材，而是奶奶明顯偏心。她說有年奶奶興高采烈的「自爆」買了蝦及佛跳牆，當晚晚飯吃到一半，丈夫便問道：「媽，你不是說有買蝦跟佛跳牆？」奶奶聞言卻以「菜這麼多了，吃不完」為由敷衍，沒有把貴價食材拿出來共享。

台女發現，奶奶故意留起蝦子及佛跳牆，待年初二女兒及女婿回家時給他們吃。（《BB來了》劇照）

事件不了了之，惟台女後來發現，原來奶奶故意留起蝦子及佛跳牆，待年初二女兒及女婿回家時給他們吃。台女得知真相後頓時感到非常委屈，認為奶奶對待作為外姓人的她明顯不公平，叫她回家食飯目的只想她幫忙做家務，「所謂的除夕圍爐，人家想的是和她的孩子們圍。好的輪不到你，要作事你就是媳婦」。

帖文引起網民討論，不少同為媳婦的網民紛紛安慰樓主，認為沒必要跟奶奶計較，大可自行準備食物讓家人「食好啲」，「媳婦跟女兒就不一樣，可以不要比較嗎？你一比就很在意，想吃什麼就自己處理呀」、「與其期待別人賞賜佳餚，不如自己大方花錢準備個幾道自己愛吃的珍饈」。

亦有人勸台女退一步海闊天空，毋須太介意奶奶的行為，「不要對他們太期待，過自己的日子就好」、「千萬不要妄想婆婆把媳婦當女兒，那是不可能的事」、「將心比心，互相尊重，才能長長久久」。

同場加映

▼▼▼同場加映：媽媽過世2年未釋懷 老爺奶奶暗寸無娘家 台女：我還有爹，好嗎▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼同場加映：港女結婚遇阿媽野蠻要求▼▼▼