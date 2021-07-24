IKEA宜家達人嚴選十大神物　收納袋變Tote Bag內膽　轉盤可以咁用

每次逛宜家（IKEA）的時候，日美醬簡直要看花了眼，所以大部分人在逛宜家前都會做一份攻略，看看真正實用的好物有哪些。今天，日美醬就要給大家推荐一位我很喜歡的視頻博主@HiMiaMia。作為宜家8年的老會員，她有哪些強烈推薦的收納好物，一起來看看吧！



相信有很多的上班族和日美醬一樣，喜歡背tote包或者帆布袋，但是這些包都有一個弊端，就是包裡沒有分隔。

但是這個IKEA收納袋完全可以作為內膽，它隔層多容量大，保溫杯放進去也不是問題……

點擊繼續看看IKEA達人HiMiaMia分享的十大神物推介及使用秘技▼▼▼

+ 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以上就是@HiMiaMia推薦的十大宜家好物了，看完你看中了哪一個呢？或者你有哪些宜家的好物推薦，記得來留言區和大家分享哦！

【同場加映】盤點最實用YouTube收納頻道 從Muji、IKEA攻略到家居大翻新案例（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 47

【同場加映】媽媽必學日本主婦手袋收納術 MUJI無印良品的小袋子原來可這樣用（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 31

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】