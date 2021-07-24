IKEA宜家達人嚴選十大神物　收納袋變Tote Bag內膽　轉盤可以咁用

每次逛宜家（IKEA）的時候，日美醬簡直要看花了眼，所以大部分人在逛宜家前都會做一份攻略，看看真正實用的好物有哪些。今天，日美醬就要給大家推荐一位我很喜歡的視頻博主@HiMiaMia。作為宜家8年的老會員，她有哪些強烈推薦的收納好物，一起來看看吧！
相信有很多的上班族和日美醬一樣，喜歡背tote包或者帆布袋，但是這些包都有一個弊端，就是包裡沒有分隔。
但是這個IKEA收納袋完全可以作為內膽，它隔層多容量大，保溫杯放進去也不是問題……
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以上就是@HiMiaMia推薦的十大宜家好物了，看完你看中了哪一個呢？或者你有哪些宜家的好物推薦，記得來留言區和大家分享哦！
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