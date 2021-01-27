日本MUJI無印良品傢俱雜貨熱銷排行榜　PE同PP收納盒邊個搶手啲？

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日本生活雜貨品牌「無印良品MUJI」每年底都會公布年度最熱銷的商品排行，除了無印的鐵粉會關注自己愛用的商品有沒有上榜之外，更是想要初次購買無印商品新手的重要指標。今年因為在家的時間多了，進入排行榜前五名的商品也和往年有一些差異，本篇介紹室內傢俱・雜貨・生活用品這三個系列的熱銷排行，一起來看看2020究竟是那些商品獲得日本朋友的青睞吧！

按圖看看日本MUJI傢俱雜貨、廚房生活用品邊款最受歡迎▼▼▼

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跟著排行榜就不會錯過無印良品人氣商品

今年上榜無印良品MUJI日本2020熱銷排行的商品和往年比有較大的變化，自由組合掃除系列在許多日本節目都有被介紹過，非常適合居家空間不夠的朋友入手。年關將近想要入手大掃除或是居家改造收納物品的朋友，也可以參考日本網友的排行榜選購。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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