日本MUJI無印良品傢俱雜貨熱銷排行榜　PE同PP收納盒邊個搶手啲？

撰文：Japaholic
最後更新日期：
日本生活雜貨品牌「無印良品MUJI」每年底都會公布年度最熱銷的商品排行，除了無印的鐵粉會關注自己愛用的商品有沒有上榜之外，更是想要初次購買無印商品新手的重要指標。今年因為在家的時間多了，進入排行榜前五名的商品也和往年有一些差異，本篇介紹室內傢俱・雜貨・生活用品這三個系列的熱銷排行，一起來看看2020究竟是那些商品獲得日本朋友的青睞吧！
按圖看看日本MUJI傢俱雜貨、廚房生活用品邊款最受歡迎▼▼▼
+36
+36
+36
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
跟著排行榜就不會錯過無印良品人氣商品
今年上榜無印良品MUJI日本2020熱銷排行的商品和往年比有較大的變化，自由組合掃除系列在許多日本節目都有被介紹過，非常適合居家空間不夠的朋友入手。年關將近想要入手大掃除或是居家改造收納物品的朋友，也可以參考日本網友的排行榜選購。
延伸閱讀：Muji無印、IKEA、Daiso無伏好物介紹 座枱洞洞板唔使鑽牆超方便
+18
+18
+18
延伸閱讀：日本MUJI無印良品「隱世」神物介紹：即溶湯塊、可放口罩的紙巾盒
+28
+28
+28
【本文獲「Japaholic」授權轉載。】