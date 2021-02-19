港媽拜年叫打牌親友唔好嘈　稱阿仔房內上網課　最後仲發爛渣咁講

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-19 13:00

打麻雀幾乎是農曆新年的必備環節，邊玩邊閒聊生活鎖碎事。不過，最近有網民就發文分享，指日前遇上一家人前來拜年，親友們開枱打牌，未料港媽卻要求他們「收聲」，稱兒子正於房內上網課，讓樓主大感疑惑，「咁妳都唔使揀嚟拜年嘅時間（上堂）啩？」。

樓主與親友打牌，突然被港媽喝止，表示兒子正在上課，希望他們安靜。（資料圖片）

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樓主在香港討論區以「怪獸家長嚟拜年，叫我哋收聲，話要畀個仔上堂！」為題發帖，表示對方一家三口前來拜年，父親與他們在客廳打麻雀，而港媽則陪兒子在房間玩耍；不久，港媽就到客廳要求眾人降低聲量，惟樓主深感不解，「我心諗有幾嘈呀……打牌係咁上下啦」。

過了一會，該港媽再次走出房間叫客廳的人安靜，樓主忍不住反問：「你哋喺入面玩，我哋嘈少少又點呢？」，對方表示兒子要上課，其他親戚即追問新年期間何來有人授課，「點知佢（港媽）話，我上網搵咗啲外國人教英文，鬼佬唔使過年囉」。

樓主直斥港媽為「怪獸老母」，認為她不應安排拜年時間讓兒子上課。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

樓主文中以「怪獸老母」稱呼對方，質疑他們拜年約2個小時，其中有大半小時其兒子便在上課，他不禁直斥「咁妳都唔使揀嚟拜年嘅時間（上堂）啩？」，認為他們大可以拜完年到晚上才上課，又不用掃興，弄得場面尷尬，但港媽卻直接發脾氣，「話唔理，總之呢半個鐘頭你哋收聲」。

不少網民批評涉事港媽，「你叫佢分吓莊閒先」、「要靜就去拜山啦，拜乜鬼年啫」、「去人哋屋企作客，唔係要遵守人哋規矩咩？」、「客家佔地主，不知所謂！」，又指明知要拜年，便應錯開上課的時間，父親當時亦應識相出面調停，而非坐在一角「食花生」。

（香港討論區）

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