22歲俄羅斯名模騎瀕危大象拍裸照捱轟　澄清愛動物：是大自然之美

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-19 19:03

要表演和大自然融為一體有許多方法，但俄羅斯1位名模的做法卻引來網民炮轟。22歲俄羅斯名模、前網球世界冠軍卡菲尼哥夫愛女卡菲尼哥娃（Aleysa Kafelnikova）日前在IG上傳短片，顯示她全裸騎在1頭蘇門答臘大象上照拍攝裸照，引起極大爭議，批評她不尊重野生動物，又發現該象不是島上原生物種，估計是賣到當地作旅遊用途，至連峇里島旅遊當局也發聲，稱相關片段與當地文化規範不符。卡菲尼哥娃隨後澄清自己熱愛大象，影片是想反映人與自然的和諧。

Aleysa Kafelnikova上載照片後引來許多網民批評。（「kafelnikova_a」IG截圖）

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俄羅斯名模卡菲尼哥娃（Aleysa Kafelnikova）在莫斯科出生，2015年開始風靡模特兒界，她是俄羅斯網球名將、該國第一位登上世界第一網球手寶座的卡菲尼哥夫（Yevgeny Kafelnikov）的女兒。卡菲尼哥娃近年在巴黎、峇厘島及倫敦等地居住，一直經營自己的IG帳戶，擁有逾53萬粉絲，經常分享自己的生活照，例如做瑜伽、繪畫及在峇厘島海邊生活，在網上甚具影響力。

卡菲尼哥娃日前在IG上載1段充滿爭議性的影片，題為「Natural vibes」（自然共鳴），她全裸騎上1隻蘇門答臘大象拍裸照，片中大象不停搖動尾巴、耳朵。她還上載了其他和大象的合照，稱「愛自然是人的天性」，片中大象看起來筋疲力盡，而且不停尖叫。

有粉絲留言稱「我想成為1頭大象」，惟許多人批評她虐待動物，問她「這樣利用大象拍裸照會否感到羞恥嗎？」，動保組織「Save the Asian Elephants」發言人指，現時亞洲大象被旅遊業及人類的「娛樂活動」殘酷對待，正為生存而戰，希望大象別再被商業化、刺傷及折磨。有網民批評她將大象當成拍照工具，又驚告她大象身上其中有很多細菌，她這樣騎上去極不衛生。

網民指卡菲爾尼哥娃在峇厘島上騎蘇門答臘大象，但該品種不是印尼原生品種，估計大象是被帶到當地為旅遊業服務。2012年起，因為伐林導致棲息地減少，世界自然基金會已將蘇門答臘大象從「瀕危」改為「極度瀕危」。2017年《國家地理》的1份報告中，指生活於雨林區的蘇門答臘大象的棲身地被棕櫚油工業所摧毀，牠們過去10年的數量估計已減少70%；報告引用國際保育聯盟的數據，認為這品種的大象只剩下700至1000隻。

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外媒相信卡菲爾尼哥娃已在峇厘島上住了至少2個月，由於照片在印尼廣泛流傳，峇厘島的旅遊局長Putu Astawa也發聲指，他會調查相關片段是否在島上拍攝，又指他們尊重人與自然的和諧，該影片和當地文化及規範不相符，峇厘島不會以此推廣旅遊業。

片段引來口誅筆伐，卡菲尼哥娃回應當地傳媒指，該輯照片是希望大家關注保護野生動物，她後來又在IG上澄清，她已從事慈善工作多年，遺憾有網民覺得照片「粗俗」，而沒有關注當中的大自然之美和對自然的熱愛，重申她很愛大象及巴厘島，照片屬私人拍攝，不想傷害當地人的感情。

（綜合）

大象被馬戲團強迫表演近50年，更有近20年時間未見過自己同類，是否應該讓牠回到同類身邊安享晚年？被稱為「英國最孤獨大象」的雌性亞洲象安妮（Anne），2011年被發現遭鎖在穀倉內虐待後，獲當地動物園營救，為牠特製居所，已經照顧牠10年。不過，最近當地有逾40萬人聯署，要求將安妮送到法國的大象庇護所，讓牠和同類安享晚年，「牠可能認為自己是世上最後1頭大象」。

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已有超過40萬人聯署，要求動物園讓安妮搬到法國的「大象天堂」。（聯署網站截圖）