英最孤獨大象遭馬戲團奴役半生　20年未見同伴　40萬人聯署促搬家

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-13 20:13

大象被馬戲團強迫表演近50年，更有近20年時間未見過自己同類，是否應該讓牠回到同類身邊安享晚年？被稱為「英國最孤獨大象」的雌性亞洲象安妮（Anne），2011年被發現遭鎖在穀倉內虐待後，獲當地動物園營救，為牠特製居所，已經照顧牠10年。不過，最近當地有逾40萬人聯署，要求將安妮送到法國的大象庇護所，讓牠和同類安享晚年，「牠可能認為自己是世上最後1頭大象」。 事件引起各方辯論，雖然民眾希望安妮和同類生活，但園方強調安妮已經至少60歲，而且身體虛弱，「牠就像養老院中的老太太」，難以承受運輸及重新和同類生活，並否認想用安妮牟利。

亞州象安妮至少60歲，有逾40萬人聯署，希望動物園讓牠搬去法國的「大象天堂」。（「Longleat」fb圖片）

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英國最後1隻馬戲團大象安妮出生於斯里蘭卡，大約5歲搬到英國，在馬戲團度過大半生，有近50年時間被奴役表演，直至2011年4月獲救搬到威爾特郡的Longleat野生動物園，園方無法確認牠的實際年齡，但估計牠已經60歲，甚至可能達70歲。

安妮有接近50年時間由馬戲團班主Bobby Roberts持有，他曾經擁有15頭大象，最後只剩下安妮，牠已有近20年未見過其他大象。動保組織Animal Defenders InternAnimal（ADI）關注安妮的居住條件，2011年他們在北安普敦郡1個穀倉內偷拍影片，發現安妮被鎖住，而且不停被看守者Nicolae Nitu虐打，包括用草叉刺臉、用掃把毆打，安妮無法動彈非常痛苦。ADI當時將影片交予《每日郵報》報道，成功引起公眾關注，最終Bobby Roberts亦因虐待動物被判刑。

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同年，民眾急於幫安妮找新住處，惟不少動物園都拒絕接收，擔心牠無法融入，而且牠患有關節炎、尾巴和左耳斷了一半，健康狀況無法運到國外，最後Longleat伸出援手，設置了1個造價達120萬鎊（約1280萬港元）的居所給安妮，當中民眾捐了約41萬鎊（約438萬港元）幫補開支。

然而，近日Longleat的前僱員Adrian Lanfear發起聯署，有超過40萬人支持，要求動物園「釋放」安妮，讓牠搬到法國利穆贊的非牟利庇護所「大象天堂」（Elephant Haven），該處成立於2012年，去年正式開放，正準備迎接3頭雌象。

聯署者形容安妮是「英國最孤獨大象」，已將近20年未見過同類，Lanfear受訪稱「牠（安妮）可能認為自己是世上最後1頭大象」，應讓牠去氣候更宜人，而且有同伴的居所。聯署者和大象專家呼籲應先做獨立評估，研究安妮能否應付旅行，但他們稱Longleat拒絕這樣做。

已有超過40萬人聯署，要求動物園讓安妮搬到法國的「大象天堂」。（聯署網站截圖）

不過，當地亦有聲音認為安妮應該留在園內，包括英國和愛爾蘭動物園與水族館協會（BIAZA），他們發聲明指安妮現時得到專家照顧，而且對團隊的照顧工作感到滿意。

Longleat澄清他們是當時唯一自願照顧安妮的組織，牠在園內不需面對公眾，也從未用牠來賺錢，又指安妮1年的暖氣費已經要2萬鎊（約21萬港元）。安妮長年在馬戲團表演，後腳患有關節炎行動不便，牠長期步行都有困難，有時是拖住後腳走路。園方指安妮狀況已不適合和其他大象生活，即使未有其他大象陪伴，但牠和飼養員及3隻同住的山羊關係良好，並不會孤單。他們又指庇護所從未有照顧大象的經驗，而安妮卻需要很複雜的護理。

Longleat主管Jon Merrington接受外媒訪問稱，安妮現在過得很好，他們能理解公眾希望安妮搬家的想法，許多人都愛看大象們在自然環境下互動，但獨立專家告訴他們，考慮到安妮的年齡、關節問題及許多特定條件等因素，將她運送去和其他大象一起生活的風險太大。安妮現在每天都由3名飼養者看顧，每月接受按摩，還要維持牠的體重，以免為關節增加壓力，也設置了許多娛樂設施給牠。

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園方強調安妮在園內並不孤獨，牠認得飼養員而且會和他們互動，若搬去「大象天堂」，牠需要坐卡車、飛機或船，過程中一旦摔倒會嚴重傷害牠的骨頭。Longleat一直沒有安排另1隻大象與安妮同住，是因為如果有1頭象佔了領導地位，另1頭較年輕的象有機會反擊或者逃跑，安妮的動作緩慢，無法應付其他象的攻擊。

而關於法國天氣更宜人一說也說不通，因為安姥的居所是特製的，能維持攝氏22度的氣溫，鑑於雌性亞洲象的平均壽命是41歲，安妮已經相當於大象中的「人瑞」，「我認為牠就像養老院中的老太太，一處穩定、充滿愛的環境可滿足牠所有需求」。

（綜合）

2020年，德國哈雷的動物園迎來一個感人時刻，大象媽媽Pori相隔12年再和女兒及孫女重逢，未料牠們很快認出對方，更隔住鐵欄用鼻子問好，更令人驚訝的是，Pori快很就和兩隻從未見面的孫女親起來，只有1歲的孫女Elani更走到婆婆肚子下想喝奶，畫面令飼養員動容。大象群屬母系社會，當地的動物園正為大象計劃搬遷，希望同一族群住在一起，Pori三代同堂，園方認為是大象飼養業的重要一步。

Pori和女兒Tana很快相認，更伸出象鼻問好。（「Zoo Halle」fb圖片）

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細孫女Elani主動親近婆婆，還貼近婆婆乳頭想喝奶。（「Zoo Halle」fb圖片）

50歲的亞洲母象瑪拉（Mara）過去25年住在阿根廷一個擠迫的動物園內，經過保育人士幫助，牠終於跨越2700公里移居到巴西的大象庇護所，在遷移的過程意外地揭露瑪拉小時候原來在馬戲團長大，轉手後曾備受虐待，甚至因而失控殺死訓練員，經過坎坷的前半生，瑪拉終於可以在新地方展開生活。

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受困逾35年 營養不良腳甲裂 「世上最孤獨大象」終可離開動物園