台女大曬男友偽娘照　輕鬆駕馭腿環水手服　Cos冰雪女王美到窒息

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-20 10:00

俊俏的男生只要稍作打扮，隨時比女生還要美若天仙，令人難分「真與假」。有台女最近就幫男友化妝，驚覺經過打扮的男友比自己還漂亮，輕鬆駕馭腿環、蘿莉塔、水手服和網紗長裙，仙氣盡現，讓她不禁驚呼「這個偽娘戰力有點太高」。不少網民看過照片後亦大讚男友可愛，「好美…差點想求婚」。

【我的偽娘男友】台女先上傳男友的素顏照。（Dcard圖片）

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台女在Dcard討論區發文，表示自己本身對外拍模特兒、妝髮和攝影有興趣，有交往了5年的「可愛犬系男友」，由於攝影師私下經常挖苦她，指男友化妝後可能比她更美，男友也自認為比她漂亮，台女不服氣便嘗試為男友化妝，未料一經打扮，「不知道是我化妝技術太好還是他真的很正」，男友立即變成美女。

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她上傳多張男友的「偽娘照」，有水手服、蘿莉塔和冰雪女王服裝，可見身高1.81米的他露出小蠻腰和修長美腿，自信地擺出可愛表情。沒有比較沒有傷害，台女自己間中也會外拍，但看到男友的照片後驚歎「這個偽娘戰力有點高」，自愧不如，甚至笑稱日後假如步入禮堂，不如男友穿婚紗，自己穿西裝。

【我的偽娘男友】台女分享未經修圖的照片，網民爆笑指男友的表情「太真實了」。（Dcard圖片）

帖文一出便引來網民熱議，不少人讚歎樓主的化妝技術高超，「化完妝五官整個跳出來欸！」、「求妝容教學」，又稱男友根基好，「男友被開發成功」、「這…生錯性別吧」、「那個腿，我要生氣了喔」、「妳把男友掰彎了……」，相信男友很快便會愛上外拍。

（Dcard）

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