相愛3年驚覺男友是偽娘　從迴避到幫手打扮　台女坦白講感動網民

「愛情是兩個人的，有問題時必須好好溝通，尊重彼此」，有台女近日在討論區Dcard分享與「偽娘男友」的故事，兩人由開初的迴避見面，直至女方逐漸接納，甚至親自為男友打扮，其心路歷程感動大批網民，紛紛留言祝福這對情侶永遠幸福。

有台女近日在討論區Dcard分享與「偽娘男友」的故事。（Dcard圖片）

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台女表示，得知男朋友是偽娘時兩人已相戀3年多，但由於男友過去完全捨棄女裝，故她一直未察覺；直至男友主動說：「我曾經扮成女生出去過……妳對我來說是很重要的人，不想隱瞞妳才告訴妳」，樓主還以為是開玩笑。台女續稱，當時她經常躲起來偷哭，「對我打擊很大，那是我們在一起以來吵得最兇的一次，其實我對偽娘不反感，我也常常稱讚他們，可是當那個人變成男友時，真的不行，很矛盾」。

二人是遠距離戀愛，樓主稱曾因此迴避見男友，但之後試着接受其決定。他們約定男方可分享照片，惟需藏好女裝物品，可是樓主其後看照片時仍有少許抗拒，令男方再次卻步。為更了解男友，樓主遂偷偷地看其女裝facebook和Instagram帳號，最終在某天，她告訴男友不用再收起女裝物品，男友聽後非常高興，還認真介紹各種假髮、衣服和化妝品。

樓主又說，當時男友還未敢在她面前穿女裝，只能趁她睡覺時偷穿；不久她意外看到男友變裝後的樣子，加上兩人持續溝通，她開始與男友討論穿搭和化妝保養，甚至把男友當成洋娃娃打扮，親自將他裝扮成遊戲角色。

台灣偽娘分享完美穿搭激似范冰冰。（01製圖）

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對於有人擔心樓主會否是「煙霧彈」，樓主直言自己也經常向男友表示：「如果有一天你愛上男生或是想變成女生，老實跟我說吧！我會放手。」但這種不安全感最終在男友的努力下漸漸減少。與男友相愛如初，樓主最後在文中寄語所有情侶，向對方說出心裏的想法，只要冷靜有耐心，最後都能找到解決方法，「願每個人都能遇到包容你的另一半」。

不過，樓主慨嘆現今社會還未接受偽娘文化，甚至有人會說她「有病」，因此還未向朋友和家人提及，但她亦感謝所有祝福和為他們打氣的網民。

（Dcard）