【高超化妝】台暗瘡男變身歐美風偽娘　網民錯重點唔係睇個樣…

不少年輕男生都愛玩玩扮偽娘，以打扮成「比女生更可愛的女生」為榮。但台灣一名男生卻有新搞作，他聲某天卻心血來潮想化妝成為帶有性感歐美風格的偽娘，只見毛孔粗大兼有暗瘡的樓主，幾下巧手上妝後已有女生模樣，再戴上廉價假髮後便似模似樣，再配上其厭世表情而十分有喜感。網民大讚樓主化妝技巧高超，但不少人「錯重點」落在其扁塌塌的假髮上，笑稱這位小姐「要洗頭了」。

有台灣男生分享自己的化妝技巧，由有暗瘡的男生變成性感歐美風的偽娘。（Dcard討論區圖片）

樓主由男生變身性感歐美女生的過程↓↓↓

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該台男生近日於Dcard討論區上載相片，表示突然心血來潮想玩化妝扮女生，又指平時不會畫眼妝、戴假髮，更不是偽娘。他於文中分享化妝技巧及所有使用的產品，包括妝前底霜、粉底液、眼影、胭脂及唇膏等。他表明因為效果誇張，所以並非在日常妝容上使用。

樓主最初只上底妝，臉上的痘印及粗大毛孔粗都一下子已變得滑溜無瑕。他又指歐美女生的輪廓比亞洲人深，所以要著重打陰影及提亮的部份，又稱因為自己沒有眼影盤及眼線筆，於是分別改用粉紅色胭脂及眉筆化眼妝與畫眼線。

樓主今次用嘅化妝品分別如下↓↓

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最後樓主戴上平價的假髮，果然變成性感的歐美女生，更露出厭世樣自拍，搞笑十足。樓主最後亦忍不住笑了，留言指「小姐妳髮質很差欸要好好護髮啦，誰允許妳在那邊給我厭世」。

不少網民指樓主非常有潛質當偽娘，更大讚他的化妝技巧高超，「很羨慕你的化妝技巧」、「眼妝好好看」、「你的眼線畫的比我好」、「真的很歐美風」。但亦有網民錯重點，笑稱整個變身敗於假髮，「看到那個假髮就忍不住笑了」、「要洗頭了小姐」、「扁塌的頭髮是發生甚麼事了？」。

（Dcard討論區）