日本人氣美少女DJ Mel一年只休息3天　月入800萬不滿足要年賺10億

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-18 21:30

播放音樂、炒熱氣氛的「DJ」看似簡單，但要在圈內打響名聲，也不是一件容易的事情。日本最近有一位受到矚目的女DJ「DJ MEL」，靠著出眾的實力，以及偶像般的高顏值和傲人身材，成為討論度極高的新世代DJ。

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根據日本媒體「bizSPA!フレッシュ」報道，MEL在2010年時，看了美國DJ大衛．庫塔（David Guetta）的影片，被他的演出所吸引，於是燃起了成為DJ的夢想。2014年，MEL終於正式DJ出道，並在澀谷的知名俱樂部開始修行，累積現場經驗之餘，也藉由經營社群網站，慢慢累積人氣，更開始全國巡迴演出。

隨著影音平台越來越盛行，MEL也逐漸跨足到網路直播。2018年她開設了17直播的帳號，只花了短短一年，就成功吸引到40萬名追蹤者，創下日本第一的紀錄。為了服務粉絲，MEL每天都花13小時直播，一年休息的日子更只有短短三天，為的就是將音樂的美好傳遞給大家知道。

如此努力的工作，MEL也獲得了粉絲們的回報。她最高曾經月入800萬日幣，但仍不以為滿足。她表示國外有DJ是能一年賺近幾10億日幣的，因此她的目標也擺在那。

MEL更希望能做到讓連對DJ毫無興趣的人，在看了她的演出之後，都開始產生了好奇，成為真正的世界一流DJ。

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