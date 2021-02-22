韓國網紅樣子超標緻　吊帶牛仔服裝參加雜誌封面大賽　效果超吸睛

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-22 23:00

網紅們不時都會在網上大派福利，令粉絲們都可以大飽眼福！韓國網紅恩優花（IG：uuuh_a）以性感作風加豐滿身材跑出，社交媒體上的相片更是令人目不暇給。她早前曾經以1個不得了的造形參加男士雜誌的封面女郎大賽，雖然最後屈居亞軍，但還是在網民們的心中留下深刻印象！

韓國網紅恩優花以性感作風加豐滿身材跑出，社交媒體上的相片更是令人目不暇給。（IG「uuuh_a」圖片）

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恩優花五官標緻，一對大眼睛予人活潑可愛的感覺，其IG有超過8.4萬人追蹤，人氣算是不錯，而她在IG上面亦都經常上載衣着清涼的福利照，以答謝粉絲們的支持。

恩優花曾經參加由男士雜誌舉辦的封面女郎大賽「Miss Maxim」，她曾以1件牛仔吊帶參賽，大膽作風可以說是震撼各界，即使最後只得亞運，依然贏得不少掌聲！

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Leezy在其中一條短片的前半段中戴口罩彈琴，之後又突然除口罩，立即令人明白有靚樣的分別！（YouTube頻道「이지Leezy」短片截圖）

Leezy在其中一條短片的前半段中戴口罩彈琴，之後又突然除罩，立即令人明白有靚樣的分別！（YouTube頻道「이지Leezy」短片截圖）

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