氣質鋼琴YouTuber有樣有身材　拍片中途除口罩有亮點　IG狂派福利

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-06 23:00

彈鋼琴給予人氣質的感覺，如果加上靚樣的話定必迷死人！韓國有1名YouTuber（이지Leezy、IG「imleezy86」）網紅被喻為「鋼琴美女」，彈得一手好琴之餘，亦有標緻樣子及好身材，令網民們睇片時除了聽出耳油，更加大飽眼福！

Leezy被喻為「鋼琴美女」，彈得一手好琴之餘亦有靚樣好身材。（IG「imleezy86」圖片）

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Leezy在YouTube上有不少短片，其中最突出的當然是鋼琴短片，盡顯其才華一面，令網民們可以一邊欣賞她的靚樣一邊聽音樂！早前她的1條鋼琴短片之中在前半段戴上了口罩，鏡頭一轉就「除口罩」真面目示人，感覺驚艷。除了YouTube之外，Leezy亦經營自己的IG帳號，經常曬身材派福利，十分養眼呢！

Leezy在其中一條短片的前半段中戴口罩彈琴，之後又突然除口罩，立即令人明白有靚樣的分別！（YouTube頻道「이지Leezy」短片截圖）

Leezy在其中一條短片的前半段中戴口罩彈琴，之後又突然除罩，立即令人明白有靚樣的分別！（YouTube頻道「이지Leezy」短片截圖）

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