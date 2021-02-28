木砧板易發霉爆裂點算？　食鹽白醋可殺菌　２種廚房用品可防裂！

撰文： 喬納森 最後更新日期： 2021-02-28 12:00

【廚房／木砧板／除菌／防裂】用木砧板處理不同肉食蔬菜，容易沾上細菌，長期使用更有機會出現裂痕藏污納垢，今日就教大家替木砧板輕鬆除菌，以及使用1種廚房必備品就可防止爆裂。

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砧板先做好除菌，下一步才可進行防裂處理。首先用滾水沖洗砧板的底面兩邊，用以殺菌消毒，接着再用白醋及粗鹽去菌，先在帖板上均勻灑上粗鹽，然後倒些白醋在上面，就可用百潔布粗糙的一面，在砧板上下兩面分別刷拭徹底除菌，最後用清水沖洗乾淨，放在通風處晾乾。

由於白醋裏的醋酸有軟化作用，讓污垢軟化下來更易清除，而粗鹽同樣有殺菌消毒作用，它的顆粒感亦可起摩擦作用，增加清潔效果。

待砧板晾乾後就可以進行防裂處理，將食油掃均砧板每一面，重覆塗抹2至3次，食油會在上面形成保護膜，並滲透入砧板內，令砧板不易裂開。完成塗抹後，用保鮮紙包褢砧板，在通風地方放置24小時後就可正常使用，這樣砧板使用一整年也不易發霉及出現裂痕。

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