男友話回鄉探親　台女睇一張相即知講大話　網友：綠綠的，分手吧

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-21 11:30

許多人都希望能談段甜蜜的愛情，而情侶間交往最重要的就是信任，一旦信任破滅，隨之而來的就是猜疑與爭吵。

台灣一名女網友日前在網路上透露男友告知放假期間要回老家，但卻從男友拍的照片中發現一絲不對勁，因此決定發文諮詢網友們……

一張相看出男友撒謊 網民勸分手 點擊看看圖片中的破綻和網民分析👇👇👇

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除此之外，部分網友認為原PO應該直接分手，不該容忍對方說謊的行為，「這種狀況就真的該放手了，欺騙隱瞞完全不行，明顯就是有問題」、「綠綠的，分手吧」、「分手快樂，換新換新，才不會被看輕」、「會騙人的可以分了」、「等他回來後，你請他打開手機找出原始檔拍攝日期，如果確定說謊就分手」。

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