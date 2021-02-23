安心出行下載量被質疑　央視曾揭手機App刷榜「黑色產業鏈」運作

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-23 18:15

【安心出行App 下載 / 刷榜產業鏈】港府要求市民進入指定處所及經營晚市的食肆前要使用「安心出行」應用程式或記錄個人資料，令「安心出行」下載量急升，而政府資訊科技總監辦公室昨（22日）表示，「安心出行」總下載量接近269萬。 由於「安心出行App」在多個島國及非洲國家應用程式商店下載量都排第1，有網民質疑升幅含有「水份」，認為背後或涉一連串「篤數」操作。創新及科技局局長薛永恒則回應，不清楚應用程式如何排名，但稱有2%至3%下載量在海外不出奇。 其實針對手機應用程式下載量的「刷榜」產業並非新鮮事，過往內地央視更曾詳細介紹背後的「黑色產業鏈」，指相關產業分工明確，能提供「一條龍服務」。有人更曾拍下「派like工廠」的運作實況，顯示僅需2部電腦便能操控數百部手提電話。

「安心出行」app下載量引來網民關注，有人質疑背後牽涉「刷榜」操作。（資料圖片/廖雁雄攝）

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內地央視前年曾揭發手機程式「刷榜」背後的「黑色產業鏈」，所謂「刷榜」意指使用非正常手段或方法，獲得大量下載量或好評，從而令相關手機程式或商品知名度及評價提高，以達宣傳作用。央視訪問了小型美食電商的產品渠道總監，指出如商家不付費宣傳，手機App於榜單排名僅為第62位，「用戶要往下翻到第62才是我們」，令知名度大大降低，因此刷榜產業應運而生。

商家指，不時有第三方公司推銷只要付費，就能在應用程式商店，任意增加某款app的好評及下載量。然而刷榜效用並不持久，「要想長期保持在應用市場的前列，就得不斷往裏面砸錢」，小數怕長計下支出不容輕視，「不是說我今天花多少錢，它就能到第1名、第2名，而且過兩天可能得花更多錢」。

雖然持續刷榜費用不低，但部份做法讓人一看就能察覺，例如有小說App因獲得大量5星好評而令排名急升，但細仔看卻發現連續數百條評論均於同一時間發出，而且部份評論內容更與程式完全無關，「有的文不對題，有的全是亂碼，還有些是競爭對手故意刷評論，甚至是表面似褒、實際是貶的惡評」。

央視其後以客人身份向刷榜公司查詢，發現大部份也聲稱能於Apple或Android等應用程式商店提供5星好評或關鍵詞排名，甚至可按買家要求更改評論內容，「差評可以做一撥好評覆蓋掉，好評放出來置頂，後面的差評就看不見」。以蘋果的App Store為例，每一條「機刷」評論，即以電腦操作多部手機發出的5星好評，價錢約為0.8元人民幣。

有公司亦同時提供真人用戶操作的「刷下載量」服務，提供服務的公司角色如中介，會於網上設立稱為「積分台」的應用平台，以獎金、贈送遊戲裝備或積分的方式，吸引旗下用戶按指定方式下載不同程式完成各種獎勵任務，以達刷榜之效。

業界人士指，應用程式商店沒法查出真人刷榜，正常的情況下，程式不會被下架，因此價錢較「機刷」高，在蘋果App Store的真人用戶每次下載價格約為2.2元人民幣，Android則為1.6元人民幣。刷榜公司的職員更直指，行內以「積分牆」刷榜的方式歷經多年發展早已成熟，客戶中也不乏一些著名品牌。

UChina Company市場營銷總監Artem Zhdanov在其facebook分享一條短片，拍攝深圳一間「派like工廠」的運作。（fb「Artem Zhdanov」 影片截圖）

俄羅斯媒體《RT News》曾於2017年轉載UChina Company市場營銷總監Artem Zhdanov在facebook分享的短片，揭露深圳1間「派like工廠」的運作。片段可見近300部手提電話整齊排列在4個鐵架上，每個鐵架約有6排、每排放置了約13部電話。片段中數百部電話的屏幕畫面不斷轉換，登入不同微信帳戶，對指定帖文按讚。

Artem Zhdanov指，片段中手提電話為特定微信帳號推高讚好、留言數目及瀏覽量。每部電話均以線路連接電腦，最終單靠2部電腦便可控制數百部手提電話。他又補充指，片中的「派like工廠」規模已屬小型，另有大型「派like工廠」，有逾萬部手提電話同時運作。

市面「安心出行」情況▼▼▼

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其實早於2016年，內地已有為應用程式商店提供數據的公司發現刷榜問題，並曾將兩家杭州刷榜代理公司告上法庭，指刷榜行為「嚴重影響了數據準確性，破壞正常經營」，屬全國首宗針對刷榜行為的訴訟。

內地有律師亦指出，如應用程式市場被「花錢砸流量的企業」操控，長遠對軟件開發商的利益必定有影響，「在虛假宣傳的時候，程式的下載量上去，勢必會影響到同業App銷量」。與此同時，有業內人士指出，刷榜公司為了生意量，一般不會關注程式的質素或開發商是否正規，容易推銷質素參差的程式，直接損害用戶的利益。

如刷榜變成主流，甚至會變相鼓勵「造假」，導致違反《反不正當競爭法》的情況出現，「每一次融資的時候，投資方都要看數據，更多人會選擇造假的方式來取悅投資者」。因此有程式開發業界提出，法律應加強對刷榜行為的監管，而應用商店亦應在技術層面防止相關行為。

安心出行App使用7大須知▼▼▼