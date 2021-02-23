美教堂門前驚現可疑袋　拆彈專家全副武裝出動　點知傳出呢種叫聲

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-23 22:00

【拆彈專家】在公眾地方見到無人認領的黑色袋子，可能會令人想起恐怖分子。最近美國1間教堂有職員驚見門外放了一個可疑的黑色行李袋，隨即報警求助。警方派出穿上全套裝備的拆彈專家到場，警員又穿上避彈衣及武裝戒備，詎料袋子裏突然傳出叫聲，打開一看，原來內有1大6小貓貓，卻惹來驚險一場。

美國俄亥俄州巴特勒縣警察局日前接到當地教堂的緊急報告，有職員發現教堂門口外出現可疑的黑色行李袋，沒料到內裏竟有貓貓。（Butler County Sheriff's Office@fb圖片）

位於美國俄亥俄州西南部的巴特勒縣警察局（Butler County Sheriff's Office），近日於facebook專頁分享1宗驚險案件。他們稱，日前接到當地教堂的緊急報告，有職員發現教堂門口放了1個可疑的黑色行李袋，深怕是恐怖襲擊，警方於是派出拆彈小組前往處理。

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警方解釋，拆彈專家抵達後並無聽到袋內有炸彈的倒數滴答聲，卻出乎意料地聽到貓叫聲，於是立即打開行李袋，發現原來內有貓媽媽與6隻貓寶寶。警方發現貓貓的旁邊放了1張用餐巾紙寫的手寫信，寫着：「媽媽的名字是Sprinkles，牠在2／17下午2點左右將牠們生下」，原來是有人把貓遺棄在教堂門前。

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警方立刻將這些貓咪送往漢密頓（Hamilton）的動物組織「Animal Friends Human Society」，讓獸醫進行檢查之餘，也為貓咪們找到暫棲處容身。組織後來更新貓貓近況，「這些貓咪抵達時，已經把牠們清洗乾淨，因為小貓已經被媽媽的尿液浸濕了全身。」

據了解，目前貓咪已接種疫苗和驗血等檢查，身體狀況也無大礙，Sprinkles和6隻小貓會先暫時住在寄養家庭。而組織計劃在接下來的2個月中，也會繼續定期更新 Sprinkles和6隻小貓的近況。

（Butler County Sheriff's Office@facebook）

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