世界第二毒蛇闖家中　英勇貓咪捨身救小主人被咬　苦撐1日中毒亡

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-19 16:31

遇上毒蛇不少人也選擇拔腿而逃，最近澳洲一隻英勇貓咪為了保護2位小主人，在家中遇到毒蛇亦毫不退縮，更捨身抵擋攻擊，雖然貓咪成功殺死毒蛇，但在反擊過程中被咬，最後中毒身亡。不少網民留言悼念，大讚牠是英雄，「一路好走」、「你是家人心目中的救人小英雄」。

亞瑟在家中遇到毒蛇亦毫不退縮，更捨身擋住攻擊，但在反擊的過程中被咬，最後中毒身亡。（Animal Emergency Service@fb圖片）

位於澳洲布里斯本的動物醫院「Animal Emergency Service」，最近於facebook專頁分享英勇貓咪亞瑟（Arthur）的經歷。他們表示，亞瑟來自昆士蘭一家庭，日前在家中後花園本與2位小主人玩耍，但突然一條東部擬眼鏡蛇（Eastern Brown Snake）突闖後花園，並試圖撲向小主人們。

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亞瑟見狀即挺身反擊，迅速地殺死毒蛇，惟過程中不慎被毒蛇咬傷，雖然亞瑟暈倒但很快就恢復過來。主人起初以為亞瑟的情況不嚴重，怎料印日早上亞瑟突然無法站立，他們立即送亞瑟到動物醫院檢查。

獸醫指，由於亞瑟的身上沒有明顯的傷口，加上主人不太了解被蛇咬後的症狀，於是難以發現牠已中毒。亞瑟到醫院時，中毒已深並無法醫治，牠只能在家人的目送下步進彩虹橋，「所有家人會永遠感謝牠救了孩子們的性命，安息吧，亞瑟，我們的小英雄」。

東部擬眼鏡蛇被指是世界第二毒的陸棲蛇類，通常在澳洲中、東、北部及新幾內亞地區出沒，並居住在稀疏草原、灌木叢及森林。東部擬眼鏡蛇極具攻擊性，一旦受威脅，便會弓成S型再張開嘴巴，再迅速發起攻擊。牠們毒液中的凝血劑，會讓被咬動物的血液凝固，繼而腎衰竭死亡。

對人類來說，東部擬眼鏡蛇也是最危險的存在，澳洲每年大多數的毒蛇致死事件幾乎都和牠相關，東部擬眼鏡蛇是澳洲大陸殺人最多的毒蛇，令人聞之色變。

（Animal Emergency Service@fb）

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