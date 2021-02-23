男友拜年爆響口失業半年　阿媽睇淡勸分手　港女：想同佢一齊捱！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-23 14:00

情侶能夠走入教堂除了需要有愛，亦要面對現實考慮。有港女在討論區上分享，指與男友已經進入計劃結婚階段，但早前男友與媽媽吃飯期間不慎自爆已失業半年，令媽媽「苦口婆心」勸樓主分手之餘更千萬不要結婚，「話佢樓都供唔起」，但樓主就希望可以與男友一起捱。有網民認為，市況不景對男友應該包容多一點，而且感情之間亦不應將重點放在金錢之上。

樓主原本計劃與男友在去年結婚，但因疫情而延後決定，之後男友更加失業。（GettyImages）

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持續疫情下香港最新失業率上升至7%，是近17年來的新高，失業人數更達到25.33萬。有網民在香港討論區上以「被阿媽知道咗我男朋友失業半年」為題發文，以下為帖文內容：【點擊下圖放大即睇帖文內容▼ ▼ ▼】

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樓主在留言中提到，有想過不理媽媽的意見，但最後還是覺得等男友找到新工再考慮結婚較好。她又指男友其實可以考慮其他工作，但由於收入較低，「得萬幾二萬」，如果可以做回原本的工種收入會高很多。

網民意見走向兩極，一邊認為男友至少是老實人，十分難得，應該一起堅持下去，另一邊則認為男友長時間失業，樓主難有安全感：【點擊下圖放大即睇網民意見▼ ▼ ▼】

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