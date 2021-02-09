WFH悲歌│在家工作被父母質疑失業　難聽說話逼到港男租工廈扮返工

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-09 12:00

【新冠肺炎／WFH／在家工作】新冠肺炎疫情反覆，不少公司都安排員工在家工作，減低傳播機會，不過人人都WFH（work from home），你估人人都想WFH嗎？有打工仔在網上發文，指疫情期間多次在家工作，但家中兩老都會質疑自己失業，「日鬧夜鬧，日哦夜哦」，逼得他在外面自租1個80呎的工業大廈辦公室，避過父母的騷擾，「我真係覺得自己好折墮」。

有打工仔在網上發文，指疫情期間多次在家工作，但家中兩老都會質疑自己失業，逼得他在外面自租1個80呎的工業大廈辦公室避開他們。（GettyImages）

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「我有時唔明，點解啲父母要逼得仔女咁辛苦呢？」Facebook專頁「辦公室日報」最近刊登一篇網民的投稿，指其公司在疫情期間多次安排員工在家工作，但不獲家中兩老相信，認為他「失業唔敢講」，即使樓主展示公司電郵給他們看，爸爸還是劈頭大罵：「唔識睇啲雞腸！叫你畀心機又唔聽，以前成日請假去旅行，而家好啦！市道唔好一定炒你呢啲懶人先。」

近日公司再次實行在家工作直至3月，父母一如以往不相信，「冇可能有老細會畀員工咁樣做嘢」，樓主有時關上門在房內致電客戶和埋首工作，「佢哋都照樣叩門，照樣係咁叫，電視開到大大聲，完全冇辦法做嘢」。父母又用自己以往的工作經驗，拋出大量難聽說話，直斥樓主不懂珍惜工作，「放假即係對公司唔忠誠，冇盡力」、「一份工就係要做一世，轉工就等於唔識得飲水思源，係反骨嘅行為」等，令他大感無奈。

終於樓主決定1個人出外租用工廈辦公室避開家人，月租2500元，無窗無獨立廁所，僅80呎，並不提供家具，「求其買咗張摺枱同櫈仔返去」，而且做戲做全套，每朝一早「返工」出門口，放工都要校對時間夠鐘才回家。樓主在文中慨嘆，「希望其他人唔好有我呢啲遭遇，希望啲父母唔好再逼死仔女啦！未經歷過嘅嘢唔代表冇，時代唔同喇，唔好再成日講以前啦！」

網民看完樓主的經歷都感到同情，「有呢啲父母真係人都癲」，亦有人感同身受，指父母同樣將過時的經驗套在他身上，令人喘不過氣來。

【按圖更多網民咁樣講▼▼▼】

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