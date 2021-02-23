辣人妻參選做台灣議員　真實身份竟是PTT女神　曾鬧雞排妹炒新聞

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-23 22:30

人稱「PTT鄉民女神」的qn黃拉結（黃瓊慧）證實自己將參選2022桃園市議員，原來是近日有網友在PTT上發文詢問「qn已經生3個了？」，釣出qn本人回覆，卻有網友質疑是為參選炒新聞暖身，導致他提前宣布參選消息，在PTT上引起熱議，網路上也出現「qn是誰」的討論，究竟qn是誰？又為何會成為PTT上的名人呢？

qn（又稱9n）在2011年開始在PTT活躍，外貌出眾又敢怒敢言的她，因言論大膽語氣豪放又被稱作結哥，由於qn曾在無名小站分享自己的照片，被西斯版友封為女神，媒體又給他「PTT乳神」、「PTT女神」的封號。

被台媒封為「PTT乳神」！點圖放大看更多qn作結哥美照👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

常出現在八卦、西斯、網路購物板的她，發言戰力犀利又直接的風格使她的發文常常被推，更在2013年舉辦的第4屆PTT風雲人物票選中獲得第一名，但後來一度因生病比較少出現。

qn時常針對時事發表看法，像是2013年的洪仲丘事件，她就曾鼓勵鄉民到場抗議，2014年雞排妹酸連勝文「可以預繳薪資、放棄繼承」，讓她反嗆「沒看過這麼會利用ptt的人」；2015年江蕙宣布退休，她認為是炒作不屑，最後被鄉民噓爆刪文。

2月21日PTT上一則「qn已經生3個了？」的推文，內容寫道「剛剛滑臉書發現qn有一個新的粉絲專頁，自我介紹寫她是3個孩子的媽了，有沒有其他卦？」此貼文釣到qn本人親自回覆，讓資深鄉民暴動：「本人出現了！」，但由於部分鄉民不認識qn，也讓網友淚喊：「時代的眼淚」、「不認識qn還敢自稱鄉民啊」。

不過部分網友認為，qn是藉機在PTT上面打廣告，為參選暖身「選舉到了甚麼都會跑出來」、「公關公司動起來」、「要選舉才跑出來洗」。對此，qn坦言，自己已經默默跑基層2年，想等時機成熟再來昭告天下自己將以「桃園市議員參選人黃瓊慧」參選2022年的桃園市議員一職。

她也不避諱自己「政二代」的身份，她的父親是現任民進黨桃園市議員黃景熙，qn深知這個身份是她參選的包袱，因此他選擇勤跑基層，沒有想透過網路炒話題。

同場加映：前台北市議員自誇驚人性能力 前妻上節目踢爆背後真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

浪費才華！統神端火鍋一代一代洗腦網友 鄉民自製小遊戲眾人搶玩

首批7年級生「邁入40歲」人生大關 他們過著什麼樣的生活？

罔腰再曬媽媽手冊！網提4點質疑「又在騙？」 釣出本人回應了

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】