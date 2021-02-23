台女搭捷運冇拉褲鏈　男童欲大叫提醒　結局超暖心盡顯好家教

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-23 08:00

人人總有「大頭蝦」時刻，台灣1名女生於討論區分享親身經歷，表示乘搭捷運期間遇上一家人，兒子上車後不斷大叫媽媽，對方則提醒兒子要小聲點，之後見母子不斷看着樓主竊竊私語，令她感到奇怪，後來男童走過去，低聲提醒樓主「火車未到站」，樓主才晃然大悟，馬上尷尬道謝。其後男童的媽媽向樓主表示抱歉，又指「小孩子不懂事」，令樓主大為感動，大讚媽媽盡顯身教。

台灣女生乘搭捷運時無拉褲鍊，沒料尷尬事會變成暖心事。（Getty Images）

該台女於Dcard討論區撰文，表示日前乘搭捷運時遇上一家人，其中兒子不斷盯着樓主又大叫媽媽，當時她感到奇怪，但未察覺原來是自己未有拉褲鍊。後來男童媽媽以1招解決尷尬場面，事後反而向樓主致歉，獲網民大讚得體之餘，又在兒子面前顯露好家教。

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樓主坦言希望日後也能像該位媽媽一樣做個好母親，「期許我自己以後也能成為這麼棒的長輩，經過這次我也覺得當面給出讚美很重要，大家要多說好話，這世界會更美好喲」。

網民紛紛大讚該對父母，「這種父母才有資格生養孩子，一堆會生不會教的」、「叫姐姐先給一百分」、「天啊從頭到尾都超為別人想！好暖喔」、「有家教和價值觀相近的父母 才有生小孩的資格」、「這就是家教，希望我以後也能這樣教育小孩」。

（Dcard討論區）

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同場加映：媽媽一招顯好家教👍