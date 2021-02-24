台變態青年竟於食店內大模斯樣偷拍裙底　被發現後還攻擊女受害人

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-02-24 11:30

偷拍還如此明目張膽，真的讓人傻眼！網友Jian Hong Wu在爆料公社發文：「代友人po文。昨天下午3：50，在信義區新光三越，我朋友在結帳時，身後的男子卻蹲下來用手機偷拍裙下風光。一開始以為是排隊的人，但再轉頭發現他是在偷拍，立即出聲阻止。結果……」

監視器拍到該偷拍青年整個犯案過程（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網友Jian Hong Wu續指：「偷拍者想逃跑，我朋友有試著拉住他，但偷拍者打了她左手腕一下還推她，然後就趁機跑掉。朋友回到店裡有報警，新光三越的經理也有來關心。目前有做完筆錄及驗傷，希望大家能多注意一下，穿格紋襯衫、目測年紀24～30之間。」

監視器畫面很清楚拍到穿著格子襯衫的男子直接蹲在地上，還把手機直接放在地上拍前方女子的裙底風光，而且行徑大膽到連遮掩都沒有，大剌剌的直接拍攝，而前方的女生一開始可能以為男子是在撿東西不以為意，結果沒想到卻是在偷拍，嚇的她連忙制止，結果男子卻還若無其事站起來，女生出手阻止，男子推了女生一把才拔腿逃跑。

「真是變態！裙底有什麼好看的，不就一件內褲啊！不會自己去買一堆回家看個夠。」網友對這種行徑也大呼不解，到底有什麼好看？難道只為了追求那種刺激感？「現在規定要戴口罩，很多人膽子都變大了嘛！」「為什麼不去華歌爾專櫃，你要拍多少有多少？」「這位是真心話大冒險輸了是嗎⋯⋯？年輕人把自己搞到有前科。」「真的，就這麼理直氣壯的拍，就這麼光明正大的拍，好一個誰怕誰的氣魄！爛人！」

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