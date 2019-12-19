台男偷拍日人全裸浸溫泉　IG開心share遭抗議　網民狠批喪盡天良

民眾出國旅遊時，除了要維持禮節、遵從當地禮儀習俗外，千萬不要觸犯當地法律，以免惹上不必要的麻煩。一位台灣網友昨日上網發文，表示自己收到日本友人聯合發來的抗議訴求，說有位台灣人在赴日旅遊時，偷拍當地日本人裸湯的照片並放上網路，而這種未經他人同意偷拍裸露下半身的行為，已經嚴重觸犯刑法，對此原PO相當氣憤，表示台灣在國際上的名聲就毀於一旦，痛批偷拍者「喪盡天良，實在丟盡台灣人的顏面」。最新傳出該台灣旅客已經刪圖並道歉。

原PO稱這位台灣旅客赴日旅遊時，未經同意偷拍泡湯民眾，引起許多日本人不滿。（爆料公社）

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原PO日前在「爆料公社」發文，指出有台灣人赴日旅行時，未經同意偷拍日本溫泉風呂內的照片，而照片內甚至出現泡湯民眾的裸身照片，這位遊客除了將照片放到自己的Instagram頁面中，甚至戲稱「真的真的很難得，可以看到這麼多遛鳥俠」，引起許多日本人的不滿，紛紛向原PO傳訊，抗議此人的作為。

日本台灣網民都嬲爆！點圖看日人抗議文▼▼▼

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事後，這位台灣旅客PO出道歉內容，他表示在收到告知的當下就將圖片刪除也變更了文字內容，原本想以比較活潑的方式分享難得的溫泉體驗，但是沒想到造成這麼大的風波，並對自身思慮不周造成文字和圖片流出，傷害台灣形象，感到抱歉，他寫道「其實不是國情不同，而是應該更加注重個人隱私！很對不起大家，讓台灣人蒙羞了。我接到很多人的批評，我也將不閃避，只希望大家給我機會！」

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