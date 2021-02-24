罔腰懷孕前度慘被狙擊　鳳梨IG苦呻　外型反成網民焦點：像陳冠希

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-24 17:30

台灣變性網紅「罔腰」宣佈懷孕引爭議，前男友「鳳梨」也曾追問對像，讓他不堪其擾，19日先是在IG發文「請不要再煩我，謝謝」，晚間再開直播，氣罵「都沒辦法好好工作」。但網民焦點卻是他的外型：「有點像陳冠希！」

相關圖輯：跨性別網紅無子宮卻懷孕 人體實測恐怖黑科技 罔腰：費用天價（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25 + 25 + 25

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

鳳梨表示自己工作忙到早上，才睡沒多久電話就來了，FB訊息也跳不停，中午時助理更驚慌地通知他別下樓，因為外面有記者，他整天都被問對罔腰懷孕的看法，讓他氣炸直罵：「我看起來像Doctor嗎？」，無奈表示都分手快一年了，怎麼什麼事都要問他！網友看到「鳳梨」直播談此事，直呼「真的很氣」、「真的覺得你很衰」，但亦有人留言讚他的外型：「有點像現在的陳冠希。」

你認為罔腰前男友像陳冠希嗎？點圖放大看更多鳳梨IG照片👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

同場加映：40歲陳冠希崩壞了？點圖放大看更多Edison「滿面墨屎」的近照👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

延伸閱讀：

鳳梨護罔腰喊話「某小姐」適可而止 網讚：鼠薯有情有義真男人

罔腰曬出媽媽手冊、孕婦停車證被糾3大疑點 再留言親戰網友

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】