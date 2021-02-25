印尼漁夫誤捕母鯊　剖腹發現鯊魚寶寶長「怪異人臉」　專家咁解釋

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-25 06:00

看到這隻鯊魚寶寶竟然有不少人聯想到爆紅的《Baby Shark》？印尼有漁夫日前意外捕捉到1隻母鯊，剖腹發現懷有1條長相奇怪的鯊魚寶寶，眼睛竟然長在尖頭的下方，儼如1張詭異人臉，漁夫稱雖然不少人希望他轉售，但他認為這條小鯊魚可以帶來好運，拒絕出售。不過，對於這條鯊魚寶寶的樣子為何會這樣，有專家認為是局部的「獨眼畸形」（Cyclopia ），亦有專家認為「眼睛」其實是未完全閉合的鼻囊。

印尼有漁民發現1條長人臉的鯊魚寶寶。（YouTube影片截圖）

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印尼東努沙登加拉省羅地恩道縣（Rote Ndao）帕佩拉村（Papela）的48歲漁民Abdullah Nuren，在本月21 號晚到Batupuluh水域捕撈，他當晚11時拖網，發現有條約1米長的鯊魚，拖上岸時已於死在漁網中，他沒有馬上回家，繼續捕魚至凌晨2點。

直至早上6時，Nuren回家後將鯊魚剖腹，發現鯊魚懷有3條小鯊魚，其中2條的樣子看上去很正常，和母親看起來差不多，另1條樣子看上去很不同，其頭的底部像長了2個大眼睛，有個尖尖的頭，還有人一樣的嘴唇。

Nuren非常驚訝，因為他長年捕魚，甚至遠至接近澳洲水域附近，但從來沒有見過這樣的鯊魚。Nuren把小鯊魚放在紙箱上，露出牠的腹部位置，而這條尚未出生的異變幼鯊其眼睛位於尖頭的下方，而不是兩側，Nuren將照片及影片在網上分享，看得網民嘖嘖稱奇。小鯊魚雖然看起來不太可愛，但有網民形容牠像《Baby Shark》中的小鯊魚。

Nuren打算將「人臉鯊」放在1個玻璃罐內保存，希望讓其他人觀看，吸引不少當地居民走到他家中「朝聖」，他笑言現在家裏已擠滿了想看鯊魚的人。雖然不少人想買下這條人臉鯊，但Nuren並不打算出售，「我會保留牠，牠會為我帶來好運」。

海洋管理委員會的海洋生物學家David Shiffman接受外媒訪問指，他無法斷定小鯊魚的人臉成因，但小鯊魚的獨特外觀可能源於先天缺陷，有些研究指這情況是局部的「獨眼畸形」（Cyclopia ），兩隻眼珠共用同1個眼眶，屬罕見現象。佛羅里達大學鯊魚研究計畫主任、佛羅里達自然歷史博物館館長Gavin Naylor則認為，這個看起來像「眼睛」的其實是未完全閉合的鼻囊，只要將鯊魚翻滾，就會見鯊魚的眼睛背腹朝外。

（綜合）

島上民眾聯同動保組織將逾3500隻海送到會議中心避寒，場面壯觀。（「Sea Turtle, Inc」fb圖片）

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