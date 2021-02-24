老友隱瞞檢測約飲茶　累外公染疫亡　10歲孫女哭訴：害死一條命

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-02-24 08:00

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少人在這場世紀疫症失去至愛親友，令人心碎不已。馬來西亞1名10歲女童在YouTube上傳影片，哭訴其78歲外公染疫經過，痛斥外公好友等候檢測結果期間，竟不負責任地邀約外公飲茶，好友確診後更沒有告知，卻連累外公確診後延遲診治，他與病毒搏鬥18天後病逝，女童舉家都傷心不已。

大馬10歲女童彭淨恩的外公因好友隱瞞檢疫，結果不幸染疫身亡，女童哭訴經歷，勸告公眾必須顧及別人安全，懷疑染疫或等候檢測時請留在家中。（YouTube頻道「M&M Channel」影片截圖）

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大馬女童彭淨恩上周五（19日）在YouTube上傳近11分鐘長的影片，真誠分享其外公在去年底不幸染疫的經歷。彭淨恩憶述，外公去年年底（12月31日）應好朋友邀請外出喝茶，好友當時已做了新冠肺炎的檢測，「他不把那當成一回事，完全沒有跟我公公說做了Covid test（新冠肺炎檢測．下同）」。

翌日（1月1日）該好友得悉自己確診，但對方卻沒有告訴外公。直至3天後，外公開始感到不舒服，到診所看了2次醫生，「他有傷風、背痛、發冷了一星期。好不幸，2次醫生都沒有叫他做Covid test。」直至1月11日，彭淨恩的媽媽叫外公到私家醫院看急症，今次醫生叫外公做檢測，終證實外公確診了。

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「第2天早上得知外公是陽性，當天他就進了ICU（深切治療部）。因為公公有呼吸困難，需要使用呼吸器。」彭淨恩哽咽地說。外公在醫院搏鬥18天後，不敵病魔離世。彭淨恩痛心地表示見不到外公最後一面，在片中再三狠批外公的好友不負責任，「這樣子就害死一條人命！世界上我看過最好的人就是我公公，會煮我喜歡的菜，帶我去吃很多東西，永遠會準備好幫我吹頭髮，所以我希望你們一定要把這個影片傳出去，讓全部人知道。」

彭最後在影片呼籲，勸告公眾一定要顧及其他人的安危，如果做了檢測或知道自己已經確診，千萬要待在家，不要到處亂走，避免接觸其他人。

彭淨恩的阿姨邱麗芬事後接受當地傳媒訪問，父親確診後，家人隨即接受檢測，當中發現6人確診，包括母親。他們6人不需要入院接受治療，居家隔離10天後康復。

阿姨透露淨恩與外公的感情十分要好，外公感染住院時，淨恩都會用心聆聽大人的講解，公公病逝後更與媽媽商量，希望拍攝影片分享經歷提醒公眾。

阿姨表示根據衛生部的報告，父親患有高血壓，不過因為他身前有定時晨運，故沒有肺部疾病；父親最初確診住進私家醫院，當時已經需要用呼吸器，後來轉院時更被迫抽出呼吸器，換成一般的呼吸輔助，對父親而言應該非常辛苦，「父親的心臟和腎臟都很健康，最後因為年紀大，撐不住。想要對抗，也沒有體力。」

（綜合）

受疫情影響，泰國長途巴士司機塔威失業近1年，近日欲賣眼賺錢，以支付家庭開支。（網上圖片）

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