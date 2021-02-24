19歲仔租屋遭爸媽裝Cam監控　控訴可怕經歷：沒見人即收連環call

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-24 21:00

不少大學生都會住宿舍或在外面租屋，希望能過一些獨立自主的生活。不過台灣就有1名19歲大學生，近日在網上發文呻訴，指自己搬到外縣市方便讀書，但爸媽卻在其租屋處安裝監控鏡頭，不但睡覺時覺得有人在看着自己，若下課後不立刻回家，更會收到奪命追魂call狂問行程，令他感到非常不舒服。

19歲大學生在網上發文呻訴，指自己搬到外縣市方便讀書，但爸媽卻在其租屋處安裝監控鏡頭。（爆料公社圖片）

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該名就讀大學的男生在《爆料公社APP》上發文，指自己並無受到監護宣告或罹患任何精神相關的疾病，當初考取外縣市的大學，就是希望可以不用活在別人的期望下，自由自在地過生活，以脫離壓力來源。

他表示，理解父母希望孩子將來名成利就，但其父母竟要求在他的租屋處放置網絡攝影機，隨時監控他的生活，由於他只是個沒有經濟能力的學生，難以負擔學費只能答應要求。樓主又透露，爸媽希望買到更好的監控鏡頭，讓妹妹未來到外縣市讀書，可以帶去安裝。

樓主在文中講述裝設視像鏡頭首個晚上的可怕經歷▼▼▼

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帖文引起網上極大迴響，有網民狠批該對父母當子女是寵物，一點私隱也沒有，更覺得這種監控是不可思議，另有人好奇之前是否發生過什麼事，「是曾經有發生什麼事情，讓爸媽對你完全沒信任嗎？」有網民則建議樓主可找找兼職，只少不用完全伸手取錢，「多少還有可以跟爸媽反抗的底氣」。

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