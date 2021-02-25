派信遇家犬隔鐵閘狂吠　郵差用彈弓射盲狗狗左眼　網民鬧爆冇人性

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-25 14:01

狗狗遇到陌生人會吠叫，最近有無辜狗狗因而慘遭傷害。馬來西亞一名郵差騎電單車到住所派信，他按下門鈴後在屋外等候，屋中的狗狗衝過來並隔着閘門不斷吠叫，想不到郵差竟那彈弓瞄準狗狗，朝狗狗的臉射擊，狗狗被射中後隨即拔腿而逃，遺憾的是飼主透露愛犬的左眼被射爆，事件曝光後引來網民公憤。

馬來西亞一名郵差到住所派信期間，因不滿屋中狗狗不斷吠叫，拿彈弓射擊狗狗。（YouTube截圖）

馬來西亞動物組織「Malaysia Animal Welfare Association」最近在facebook專頁轉載一閉路電視片段，把狗狗受傷的過程公開。從片中可見，一名身穿粉紅色制服的男郵差把電單車駛至一住所門前，他按鈴後，屋內的狗狗因為聞到郵差身上的味道感到陌生，繼而衝出至鐵閘前不斷狂吠。

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郵差見狀反而把車頭輕撞鐵閘至少3次，令狗狗情緒更加激動。其後郵差拿出彈弓，毫不留情地射向狗狗臉部，牠頓時痛到趴在地上，拔腿而逃。主人事後指控，表示狗狗的左眼因此被射盲，感到極度心痛。

馬來西亞動物組織指責，「狗的命運有時真令人遺憾。若牠們在外面，可能會騷擾或嚇壞用路人；當牠們在家中，卻被彈弓擊中。經過多年的工作，你不能稱你不了解狗的心理，或沒有受過面臨兇猛動物威脅時應如何管理情緒的訓練。」

而當地郵政局亦就事件回應，發言人表示，已經掌握這名郵差身份，調查後決定停職處分，「大馬郵政對我們郵差的行為深感遺憾，目前正調查此事。我們已經確認影片中郵差的身分，他已被立即停職，正等待調查結果。」

他們續稱：「大馬郵政不容許任何員工的不當行為，並將毫不猶豫地採取嚴厲措施」，並重申其反對虐待動物的立場。

（Malaysian Animal Welfare Association＠facebook）

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