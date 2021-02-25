未開眼狗B遭遺棄　藏保溫袋放垃圾站暴曬全身蝨　網民鬧爆棄養者

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-25 16:00

【領養寵物/領養代替購買/遺棄】照顧動物是一生的承諾！保護遺棄動物協會（SAA）前日發文，指職員於元朗一垃圾站外發現2隻仍未開眼的幼犬，被人放於保溫袋內於烈日下暴曬。放置幼犬的保溫袋上寫有「有狗請收養」的字句，SAA職員隨即將兩犬帶回中心，發現牠們身上滿是蝨蟲，奄奄一息。帖文引來網民關注，不少人狠批棄養者行為「跟謀殺無分別」。

保護遺棄動物協會（SAA）的職員帶同會內狗隻散步時，發現有人將2隻仍未開眼的幼犬放於保溫袋內，遺棄於垃圾站附近。（SAA fb圖片）

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保護遺棄動物協會（SAA）前日於facebook專頁發文，指職員帶同會內狗隻散步時，在附近垃圾站發現1個寫有「有狗請收養」字句的保溫袋。職員打開保溫袋，即發現內有2隻仍未開眼的深色幼犬，「不知道到底被放置於垃圾站多久，也不知道牠們多久沒吃沒喝」。

2隻深色幼犬仍未開眼，SAA檢查後發現牠們身上有大量蝨，估計牠們出生僅數天。（SAA fb圖片）

幸好小狗被抱起時仍有反應，SAA職員隨即將牠們帶回會址安排餵飼。職員檢查狗狗時，發現牠們身上滿是蝨，即時清除後狗狗仍奄奄一息。SAA估計，2隻幼犬出生僅數天，需要24小時照顧，已安排牠們到義工家中生活，惟現時情況仍未穩定，期望網民可為牠們打氣。

SAA又指，將剛出生的小狗放於密封的保溫袋中，任其於中午時間暴曬，「無疑是虐待動物行為」。會方提醒市民，「無論有什麼苦衷、困難而被迫棄養動物，都不應該選擇此極端手法，以動物的生命作賭注」，指如職員遲了散步或沒發現保溫袋，「也許這兩隻寶寶這一生也沒有機會張開眼看看這個世界」。

帖文引來網民關注及瘋傳，不少人狠批棄養者如同「謀殺」小狗，「就算唔要都唔好用呢啲方法，萬一無人發現點算」、「天氣咁熱仲要用保溫袋，真係驚佢唔死」、「想人收養，但放牠們在垃圾站？仲封密個袋！真係好變態」、「唔明白啲人諗乜，唔帶狗媽去絕育，又要掉狗B出街」。

有人則憤怒稱，本港現時保護動物的相關法例仍未完善，指出即使找到棄養者仍難以追究，「香港沒有保障動物法例，就算有cctv睇到邊啲衰人落毒手，都無補於事」。也有大批網民祝福2隻幼犬「大步檻過」，將來找到愛護牠們的好主人，「不幸中的大幸，必有後福！祝福BB們健康成長早日有家」。

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