P牌親戚借車出事　車主肉痛嬲爆　反被斥：老爺車賠幾百蚊就得！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-25 23:00

不少人都愛車如命，親戚好友上門借車如果拒絕不了又不幸出意外就分分鐘反目成仇！最近有網民在討論區上分享，指有P牌仔親戚想借車操車，但在泊車時刮花其他車輛，之後需要找來該親戚的媽媽對質，惟對方只打算付2000元了事，P牌仔更「加多腳」指樓主的車是老爺車，「畀幾百蚊好啦，唔好被我（樓主）呃」態度令樓主嬲到爆炸兼明言不會再與他們有聯絡。

有網民表示，P牌仔親戚問他借車練車的時候發生意外，由於對方態度惡劣打算不再與他們聯絡。（資料圖片／鄭子峰攝）

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樓主在香港討論區以「借部車畀親戚個新牌仔揸，刮花咗我部車，仲要笑我部車係老爺車唔想賠」為題發文，以下為樓主分享的故事經過：

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網民都建議樓主之後都不要再借車給人，「人哋借車，我會話保險唔包，唔使煩」、「貴重嘢就唔好借啦」、「最麻煩係撞到人哋部車」，亦有人指他「又話惜車，又要借畀人」、「車、樓、錢係唔可以借畀人㗎」。不過亦有人勸樓主「好心就唔好咁小家啦」，畢竟對方都是親戚，「當自己新年破財擋災啦」。

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