一家六口橫過城隧10條行車線　有老有嫩　網民：自殺式過馬路？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-23 13:00

過馬路如虎口，亂過10條行車線更加難以想像！日前有網民拍到一家6口於城門隧道收費廣場，由沙田方向的巴士站越過對面往荃灣方向的巴士站，共約10條行車線，帖文形容他們「大地任我行」。城門隧道回覆《香港01》查詢稱，事件仍在調查是否屬實，如果職員見到有人橫過收費廣場，將截停及警告，或會向涉事者提出起訴。

有網民拍到一家6口於城門隧道收費廣場，由沙田方向的巴士站越過對面往荃灣方向的巴士站，共約10條行車線。（「馬路的事討論區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民前日（21日）中午在facebook群組「馬路的事討論區」，上載多張令人震驚的照片，只見疑似一家6口有老有嫩，當中甚至有手抱BB，由橫過往沙田方向的車站，從容地橫過約10條行車線，到往荃灣方向的巴士站。帖文還戲稱「神風敢死隊 2021之大地任我行之成就解鎖：我橫過過城隧收費廣場」，又暗諷他們達到「人生最高境界」、「置生死於度外，死又何憾？」。

其他網民看到照片都嚇呆，指他們一家人「自殺式過馬路」，一個不留神或會發生「隧道滅門案」，批評是害人又害己。【按圖睇更多網民留言▼▼▼】

城門隧道經理梁先生回覆《香港01》查詢表示，在網上發現有關照片，正調查事件是否屬實，他強調城隧收費廣場並不設任過天橋或隧道橫過，如即時發現有人橫過馬路，職員將會截停並警告，有可能會提出起訴。

如果搭錯方向想越過對面巴士站可以怎樣做？梁先生表示，收費廣場有一條行車引路，讓公司車環迴調頭，但並非行人路，如市民有需要可向職員尋求協助。

同場加映：港媽帶女童亂過馬路險被撞 司機急剎車場面驚險

按圖逐格睇驚險畫面▼▼▼