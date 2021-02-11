私家車轉彎位泊車致阻塞　司機仲慢慢開右門取物　貨車1個舉動KO

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-11 12:00

在狹窄的小路上違泊，為人帶來很多不便，如果在轉彎位泊車，更是令人憤怒。近日一條車Cam片段在網上流傳，只見一部私家車於小路轉彎位停泊，並打開右邊車門，阻擋貨車越過轉右，當時司機還「施施然」開門取東西，結果貨車一個舉動讓不少網民直呼「大快人心」。

近日一條車Cam片段在網上流傳，只見一部私家車於小路轉彎位停泊，並打開右邊車門，阻擋貨車越過轉右，當時司機還「施施然」開門取東西。（YouTube「和你cam」影片截圖）

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車CAM直擊逐格睇▼▼▼

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從車Cam片段可見，事發於大埔同發坊的轉彎位置，當時一部銀色私家車正停泊，並打開右邊車門，藍衣司機更下車取東西，令貨車未能轉彎，阻塞道路，「成村人等緊」。

約數秒後，貨車司機按捺不住，決定不理私家車的阻礙照駛過去，結果將其車門與車身拗至超過90度角，車門似乎已被弄壞，「貨車大佬成隻同你拆咗去」。私家車司機無奈得站在路中心吵鬧，貨車司機其後也下車跟他理論，片段未有交代後續如何。

片段引起網上熱議，大部份網民都直斥私家車司機違泊兼開右門「抵死」，紛紛留言大讚貨車司機「好波」；不過亦有人擔心「最終只會係貨車佬賠錢」。【更多網民咁樣講▼▼▼】

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