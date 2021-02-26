同事係外貌協會會員　台男慘遭刁難被冷待：為何這樣對我！

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-26 11:00

工作遇上好同事共同進退，絕對能減輕工作壓力之餘，更做得開心。不過近日台灣有男網民於facebook群組撰文，表示以往的工作經驗令他非常害怕與人接觸，因為同事是「外貌協會」，非常看重別人的外表，樣子不出眾的樓主經常被同事冷待，令他極度灰心，不禁發帖問道：「我該怎麼做？真的都是我的錯嗎」

樓主表示之前的工作經驗令他非常害怕與人接觸，因為同事非常看重別人的外表，結果樣子不出眾的樓主經常被同事冷待。(《半澤直樹2》劇照）

該男網民於facebook群組「爆怨公社」撰文，表示現時無業，正在尋找工作，但他自爆很害怕與人接觸，而恐懼源頭更是來自之前曾合作的工作同事，對方嫌棄樓主外表，一直以來冷待他，甚至處處刁難，甚至向樓主的朋友說其壞話，令他非常難受，最終忍無可忍選擇離職。

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樓主辭職後，聽朋友說公司來了一位「180的帥哥新進員工」，怎料二人待遇大不同，據說馬上有同事主動帶他熟習環境，非常熱情，樓主不禁慨嘆道：「只能說人帥真好」

不少網民留言向樓主打氣，也表示同情。

（facebook群組「爆怨公社」）

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