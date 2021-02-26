全球首例｜美國小狗患怪病天生6隻腳奇蹟生還　獸醫：牠很堅強

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-26 08:00

這隻可愛的小狗看起來有點不一樣！美國奧克拉荷馬近日有1隻特別小狗誕生，牠因為同時患有2種先天性疾病，雖然只有1個頭，但卻同時有6隻腳和2條尾巴，因為外表不同，牠出生後被狗媽媽放棄，主人幫牠改名叫Skipper並帶去獸醫院檢查，院方指長年來畸胎狗都是胎死腹中或夭折，Skipper應該是全球第1隻倖存下來的6腳狗，而且器官功能和一般小狗無異。

美國小狗因先天疾病有6隻腳，幸好身體很健康，院方指屬全球首例。（「Neel Veterinary Hospital」fb專頁圖片）

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奧克拉荷馬獸醫院「Neel Veterinary Hospital」日前分享1個特別個案，小狗Skipper是邊境牧羊犬和澳洲牧羊犬的混種，在2月16日才出生。據牠主人的說法，Skipper出生撞正雪災，牠和8名兄弟姊妹一起出世，但疑因牠「太特殊」被狗媽媽放棄，出生後只能由主人用奶樽餵奶，主人在19日才首次帶牠去醫院檢查，牠的長相和普通小狗有點不同，「長了6隻腳」。

醫院檢查後發現，Skipper患上2種先天性疾病，包括「單頭雙臀」（Monocephalus Dipygus）和「單頭脊柱聯胎雙臂四足畸胎」（Monocephalus Rachipagus Dibrachius tetrapus），令牠雖然只有1個頭和胸腔，但同時有2個骨盆，2個泌尿系統，2個生殖器，2條尾巴、6隻腳等。

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院方估計Skipper原本可能是雙胞胎，但當受精卵在子宮內嘗試分裂時，牠沒有完全分開，所以牠身體只有後半部分儼如被複製，脊椎亦出現脊柱裂的情況，但萬幸的是牠身體很壯健。

Skipper出生只有1星期多，仍然在慢慢成長，醫生稱讚「牠是個堅強的女生」，喜歡喝奶，而且能像普通小狗一樣周圍爬，牠的全部腿都能移動及有反應。不過院方坦言，牠將來始終會面對一些困難，例如要接受物理治療及行動輔助，但獸醫及其家人都認為，沒理由不給小狗一個活下去的機會。

醫院會繼續研究Skipper的病情，並定期檢查牠發育狀況，盡力讓牠舒適過活遠離痛楚，現在牠待在家裏生活得很好。同時他們指，Skipper存活時間已經比其他發現患同樣先天性疾病的犬種長，因為過去的研究均未表明畸胎犬還活着，同類的畸胎犬多數會胎死腹中或夭折，而Skipper出生已超過1周，進食排便及器官功能正常，屬全球首例。

家人早前已為牠開設fb專頁「Skippers Journey」，與網民分享這隻奇蹟小狗的生活點滴。院方目前更宣布，外國寵物犬食品公司「Milk-Bone」願意為牠支付醫療費用，更會終生為牠提供免費零食。

（綜合）

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