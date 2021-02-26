奶奶避同老爺鬧交　突搬入新居同住　新抱崩潰：唔想以後一齊生活

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-26 16:00

不少新婚夫婦選擇搬走同住享受2人世界，避免與雙方父母有拗撬。最近有港女於網上討論區撰文，大呻奶奶因為要避開與老爺家嘈屋閉，結果憤然搬入與兒子及自己同住，但樓主無奈稱僅與丈夫結婚半年，沒想過家中突然多了1人，令她大感煩惱，「點算，我唔想以後一齊生活」。

樓主大呻奶奶因為要避開與老爺家嘈屋閉，結果憤然搬入與兒子及自己同住，但樓主無奈稱僅與丈夫結婚半年。(《BB來了》劇照）

該港女網民「咩事呀而家」近日於連登討論區以「老公個啊媽係都要一齊住」為題撰文，大呻奶奶因為要避開與老爺日嘈夜嘈，竟突然搬入與自己及兒子同住。樓主表示，未結婚前已知奶奶與老爺不時嘈交，沒料今次奶奶選擇直接搬過來。

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奶奶本來稱只是暫住，但樓主發現她幾乎把所有日用品也搬進來，令樓主不禁懷疑奶奶其實想在此長住，繼而大感崩潰，「點算，我唔想以後一齊生活，結婚半年，2人世界都未過就要照顧多個奶奶」。

不少網民紛紛留言表示同情樓主，甚至獻計趕走奶奶▼▼

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