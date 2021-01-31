被屯門大媽呃錢與兒同住　新抱控訴老爺6宗罪　睇AV後1句話最離譜

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-31 11:00

不少女士都害怕結婚後與老爺奶奶同住，擔心性格不合而鬧翻。有人妻日前在網上發帖，指自從70多歲的老爺搬回家與他們同住後，生活習慣非常惡劣，甚至明目張膽地在房間看色情影片，「睇完仲同我講話自己射唔到X」，讓人妻崩潰直言「我就快癲」。

有人妻在網上發帖抱怨老爺的生活習慣，但一旦趕他出門，老爺或要露宿街頭，令她不知如何是好。（電影《向西聞記》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名人妻日前在香港討論區發帖，表示老爺早在10年前便被奶奶趕離家，其2個女兒一直沒有理會他，後來曾自己租屋居住，但不久被屯門公園的大媽騙錢，加上失業沒有收入，只能再搬家與兒子和事主同住。不過，人妻直斥老爺的舉動卻「愈來愈癲」，讓新抱好無法忍受，並在文中力數6宗罪：

+ 5 + 5 + 5

她坦言，「我都唔知自己可以頂佢幾耐，可能我會快死過佢」，一方面想找方法讓老爺搬家，但又指假如她與丈夫置之不理的話，老爺隨時要露宿街頭，「而家只得我同我老公是他唯一可以照顧到佢嘅人」，求教網民應如何應對。

網民看後同情事主，「真係有啲怪怪哋，而且好污糟點頂？」、「聽妳講都好多問題喎，唔係一朝一日解決到」，有人就留言給予建議，例如多與老爺溝通並勸喻對方，「妳叫佢改下壞習慣，我成日叫阿媽改，佢有改㗎」、「同老公講2選1囉，企硬趕走佢」、「幫人有底線……而家知夾唔到，咪搵地方叫老爺搬走囉」。

（香港討論區）

同場加映（01製圖）

👇👇👇同場加映：未來奶奶不捨30歲仔結婚 哭問可否不結 結局好唏噓👇👇👇