新冠肺炎｜主人同染疫1周內相繼不治　美國4狗狗去寄宿變無家可歸

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-27 08:30

新冠肺炎害死無數人命，亦害到寵物失去溫暖的家。美國1名女狗主飼養了4隻小狗，可惜日前染疫住院，狗狗交由其年邁、同樣染疫的父親照顧，惟父親確診後無力照顧狗狗，他不得不把愛犬暫託美國當地的愛協照顧。可惜天意弄人，主人爸爸送走狗狗隔天就病重入院，幾天後離世，而女狗主又於1周內不治，狗狗一下子失去2名飼主。網民看到消息後無不嘆息，寄望有好心人可領養4隻狗狗。

4隻狗狗的主人1周內相繼離世，頓時失去一切。（「Nassau County SPCA」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

居於美國紐約州納蘇縣的47歲女狗主 珍妮花（Jennifer Stein）養了4隻狗狗，分別叫Oliver、Winston、Isabelle 和Izzy，她早前不幸染疫，將4隻狗狗交給同住的77歲爸爸巴利（Barry Stein）照顧。不過，她的爸爸同樣染疫，加上年邁等因素，即使他不想離開狗狗，但實在難以照顧4隻狗狗的起居生活，所以暫時將牠們送到「Nassau County SPCA」（納蘇縣愛協）寄宿，相信這更有利自己的病情。

爸爸將狗狗送走後第二天馬上要入院治療，結果只過了幾天，他於2月10日因疫症離世。SPCA人員當時寄望狗狗女主人可以順利康復，帶4隻狗狗回家，可惜天意弄人，女主人上周二（16日）亦病重死亡，父女一周內相繼不治，「團聚永遠不會發生」，狗狗們都無家可歸。

SPCA日前在fb專頁分享狗狗照片，稱牠們經常搖尾巴看人，就像是在問何時可以回家，令網民看完非常扎心，由於2名主人也已染疫離世，故他們正幫4隻狗狗尋找新家，大嘆「牠們失去了一切」，並發起籌款以幫助4隻狗狗。