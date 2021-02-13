全台剩不到10條　台男獵殺受保護蘭嶼龍王鯛　合照瘋傳辯稱誤捕

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-13 09:00

獵殺受保護動物還能笑得出？台灣蘭嶼日前爆出1宗獵殺受保護魚類事件，慘死的「龍王鯛」（俗稱蘇眉魚）全台剩不到10條，當中在蘭嶼有4條，該名殺魚男子還舉起大拇指與魚體合照，再放上LINE群組，但隨後被網民舉報。 台灣海巡署已追蹤到涉事的2名男子，他們竟辯稱龍王鯛釣上岸時已死亡，但拒拱出魚體下落，當局強調會依《野生動物保育法》繼續偵辦。事件令不少台灣網民感痛心，龍王鯛被當地人視為「觀光使者」，又指這種魚要長到如此大需要很長時間，希望當局嚴懲違規者。

台男獵殺受保護的龍王鯛後拍照炫耀。（「海巡署長室Coast Guard」fb專頁圖片」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

本月8日，台灣蘭嶼有Line群組傳出1張男子獵殺保育類別名龍王鯛的曲紋唇魚（俗稱蘇眉魚）的照片，該條龍王鯛體長超過1米、顏色非常鮮艷，男子更舉起大拇指與魚兒合照，稱是剛上岸的。有民眾看到圖片，馬上識別出是極為稀有、被蘭嶼民眾稱作「觀光使者」的龍王鯛，提醒是受保護品種。該男子馬上退出群組，其後有民眾向海巡署舉報。

不少網民看到照片都大呼痛心，因為該魚是台灣稀有的海洋生物，「全世界都將蘇眉魚當成觀光資源，我不懂為什麼台灣人要這樣」，而且牠的顏色鮮艷看上去很健康，要長到這麼大條需時很久。

台灣海巡署接報後成功追查出2名疑犯，調查後正依《野生動物保育法》移交台東地檢署繼續偵辦。海巡署於facebook專頁指，據調查龍王鯛在蘭嶼原本只剩下4條、全台灣剩不到10條，牠們性格溫和，是台灣重要的海洋資源，又指2016年時曾有民宿業者獵殺龍王鯛引起公憤，終被判監6個月及罰款30萬台幣（約8萬港元），「法律雖能制裁你們的行為，卻救不回龍王鯛的命了」。

台灣海巡署日前已追查到2名涉事男子。（「海巡署長室Coast Guard」fb專頁截圖」）

依據當地《野生動物保育法》，龍王鯛屬保育類動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處6個月以上、5年以下有期徒刑，及罰款台幣30萬（約8萬港元）以上、50萬（約14萬港元）以下的罰金。

網民點睇：

+ 3 + 3 + 3

當局調查後，發現2名涉事男子都是蘭嶼當地居民，事後辯稱是「誤捕」，又解釋龍王鯛被釣上岸時已經死亡，聲稱拿回家拍照後已放回原本水域，但卻未說明魚體具體所在位置，海巡人員正積極查出魚體下落。不過，台東縣農業處長許家豪指，照片可見龍王鯛的胸鰭及尾鰭位置都有魚槍留下的孔洞，相信是該男子潛水時用魚槍捕殺。

有當地潛水業人士向台媒透露，龍王鯛姿態優美而且生性溫和，潛水旅客看到都會驚呼連連，要見到如此大條非常難得。水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興稱，龍王鯛棲息於珊瑚礁海域，有「珊瑚礁魚王」之稱，高額頭看起來像帽，也有「拿破崙」。因為數量不停減少，國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為瀕危物種。

（綜合）