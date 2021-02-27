超可愛｜日男自製羊毛氈掃地機械貓　超像真喵叫仲識幫手吸埋塵

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-27 11:00

對無法養寵物的人來說，在家中摸貓狗是遙不可及的夢想。不過有日本網民近日分享自己的作品，把羊毛氈及機械結合，自創掃地機械貓，不只有個超像真「貓頭」，機械貓更會自己郁動及發出喵叫聲，最重要的功能還是隨傳隨地幫奴才吸塵。不少網民紛紛留言高呼很想要，更大讚「卡娃伊」（可愛）。

有日本網民近日分享自己的作品，把羊毛氈與機械結合，自創掃地機械貓。（sacocho@Twitter圖片）

該網民其實也是愛貓之人，不時在Twitter分享自家製的羊毛氈貓貓作品，無論毛質、神態、樣貌與真主子幾乎無異，經常獲網民好評。樓主不時突破人類想像極限，曾經把羊毛氈與機械結合，製成同身雙頭貓，今次甚至自製掃地機械貓，果然有創意。

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樓主亦拍片示範，可見掃地機械貓的表面由白色的羊毛氈製作而成，而「貓頭」的比例及像真度非常高，「貓身」則變成圓型掃地機，只要奴才叫一聲，主子馬上走過來，更會自由郁動「貓頭」向奴才喵喵叫，同時幫忙掃地，實用性很強。

大批網民表示對於又想養貓又懶得做家務的人來說，這個發明絕對是福音。他們大讚掃地機械貓的外型萌爆，「可以帶回家養嗎？」、「可以掃地的貓咪太想要」。但部分網友認為機械貓太過逼真，感覺有點恐怖，「那眼睛太可怕了」、「連我家的貓咪看到都傻了」、「我嚇出冷汗」。

（sacocho@Twitter）

有日本網民近日於Twitter上載影片，表示在寺廟參拜時遇上一隻黑貓。（nori22@Twitter圖片）

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