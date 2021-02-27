奶奶打爛手飾真誠道歉　視如己出傾閨蜜心事　新抱感恩：三生有幸

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-27 20:00

婆媳糾紛時有所聞，嚴重的話更可變成婚姻危機的導火線，但凡事總有例外，有新抱近日在網上發文，大讚奶奶待自己如親生女，不但經常煲湯和幫忙湊仔，婆媳間更會互訴心事，不小心弄壞新抱的飾品後真誠道歉，讓新抱感動得指「遇到個好奶奶，覺得自己三生有幸」，並以對方為榜樣。

有人妻發文分享，感恩自己遇上好奶奶，兩人關係猶如閨蜜，能互訴心事。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

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該新抱日前在香港討論區發文，指在網上經常看到大數奶奶惡行的帖文，以為天下間的奶奶都一樣，但她坦言，自己的奶奶卻非常善良。她表示，奶奶對她視如己出，經常「煲靚湯」給她喝，又不時幫兩夫妻照顧小朋友，好讓樓主與丈夫能騰出時間拍拖，享受2人世界。

奶奶曾經不小心打破新抱的飾品，後來哭着向她道歉，讓新抱非常感動。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

新抱稱，奶奶對她的態度就像媽媽般，「我哋有時傾心事，有啲秘密連我老公、 我老爺都唔知」。她憶述，奶奶曾經弄壞1件對她而言極為珍貴的飾品，奶奶向她坦白，「佢同我講個時即時喊了，仲不斷說對唔住，又話買返畀我、畀返錢我」，新抱聽後大為感動，也沒有因此事生氣，根本不需要奶奶賠償什麼，「反而覺得奶奶好真，覺得奶奶好善良」。

對於大批網民直呼羨慕，樓主回應指「其實有時候未必個個奶奶也是大家心中咁差，人夾人緣加上有代溝」，呼籲婆媳相處要有耐性，但始終慶幸自己的奶奶是1名「慈母、慈祥嘅女性」，希望他朝年老後，能像對方般是別人的「好奶奶」。

（香港討論區）

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