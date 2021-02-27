控制狂老闆裝9部CCTV昅到實　煲劇式監視員工　如廁逾5分鐘即來電

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-27 17:00

有個控制慾極強的老闆，比惡上司更慘！有零售業的打工仔日前在網上發文，指曾遇到1位控制狂女老闆，不但在店內安裝9部閉路電視鏡頭以監視員工，還有4個苛刻要求令她透不過氣來，慨嘆「打份工啫，唔使控制人哋嘅一舉一動嘅。

有打工仔分享曾遇到1位控制狂女老闆，不但在店內安裝9部閉路電視鏡頭以監視員工，還有4個苛刻要求令她透不過氣來。（《金宵大廈》劇照）

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Facebook專頁「辦公室日報」日前刊登一名打工仔的投稿，指自己年前於屯門某間小商場的服裝店做暑期工，店舖面積雖小，已裝有9部閉路電視，但相信鏡頭並非用來捉賊，而是為了監視員工。她指中年女老闆「其貌不揚聲大大」，大部分時間都不在店內，有貨到才會前來點算，「不過人唔喺度咋，老闆娘與我哋常在」，直言老闆娘就如「煲劇」一樣透過鏡頭監視店內情況，更提出5個苛刻要求，一見員工不遵守就會來電責罵：

樓主批評老闆娘是個不折不扣的控制狂，這份暑期工亦令她了解到，擁有學歷和知識未必能避開監控狂老闆，但至少有籌碼，必要時轉工。她又認為，店舖有錢銀交易，安裝閉路電視無可厚非，但如果用途是「捉員工食飯傾偈去廁所」，就偏離了原意。

帖文引起網上熱議，有網民表示感同身受，自己亦曾遇過差不多的控制狂老闆，形容「慘過坐監」▼▼▼

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