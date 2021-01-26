墾丁度蜜月全身曬黑　台女驚見老公背後長出詭異人面　真相超爆笑

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-26 06:00

提起墾丁，許多人也會想到陽光與海灘，到當地遊玩過後曬成黑炭實屬預料之內。有台女日前於討論區發文，表示因疫情關係，原本到馬爾代夫的蜜月旅行改到墾丁，經過5日狂歡，老公曬至黑了幾度。沒料回家後她1個無意動作，竟令老公的背部出現詭異人面，她看到後不禁直指「心裏發寒，好恐怖」，而網民得知真相卻紛紛笑翻。

樓主指到墾丁度蜜月後，老公的身體曬黑了幾度，有次她將面膜放到對方背上20分鐘，沒料竟留下詭異白面。（Dcard討論區圖片）

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該名網民日前於Dcard討論區以「老公後背長出一張臉」為題發文，新婚的她稱去年早已計劃與丈夫到馬爾代夫旅行度蜜月，不過因疫情關係，兩人決定將出國蜜月改成墾丁狂歡之旅。「同陽光玩遊戲」5天4夜後，樓主丈夫全身曬黑了幾度，「從此白不回來！尤其他的後背跟腰間」。

樓主雖然沒有曬出黝黑膚色，回家後也勤敷面膜希望美白一下。日前她使用聖誕節與同事交換禮物得來的面膜，敷完後本着不浪費的精神，將仍濕潤的面膜「隨便丟在老公背上敷一下」，沒料竟令丈夫背上出現了一張「白了三階的」詭異人面，而且過了2天仍然存在！

樓主丈夫的背脊出現一塊與面膜尺寸一樣的人面，「五官」清晰可見，效果詭異又爆笑。（Dcard討論區圖片）

從樓主上載的相片可見，丈夫的背脊出現一塊與面膜尺寸一樣的人面，「五官」清晰可見，從後看過去人面就像一直對着她笑，效果詭異又爆笑。看着丈夫背上的蒼白人面，她不禁拍下相片，指每天彷彿被人面一直「監視」，直呼：「真的被嚇死，這合理嗎！現在他背對我，我都心裏發寒，好恐怖！」

樓主笑指每天彷彿被人面一直「監視」，直呼：「現在他背對我，我都心裏發寒，好恐怖！」（Dcard討論區圖片）

帖文一出即笑翻網民，不少人大讚樓主所用的面膜功效卓越，「想問是哪個牌子 我很需要」、「笑死真的太誇張，我也想要求面膜牌子，妳老公的背直接成為面膜代言人」、「我不在意你老公的背，我只在意面膜牌子」。

另有網民質疑帖文為「業配」（置入式廣告），又指發現相中有修圖痕迹，「如果這是業配，那真的超級成功」、「這推銷文蠻有創意的，害我都心動了」、「不覺得這根本是貼面膜去曬太陽曬出的曬痕嗎？」對此樓主也留言回應，指丈夫僅敷了約20分鐘面膜，沒想到效果如此明顯，又指修圖只為遮住她與丈夫的樣子，帖文沒有廣告成份。