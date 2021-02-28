電子消費券｜阿媽要求上繳一半　失業男苦呻：就嚟食飯都有問題！

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-28 13:00

【消費券 / 陳茂波 / 紓困】財政司司長陳茂波發表的最新一份《財政預算案》提到，將向全港18歲以上合資格的永久居民及新來港人士，派發5000元電子消費券，措施引起各界熱議，有人甚至已開始盤算將要購買的物品。不過有失業港男發文，指母親得知相關措施，即要求他收到消費券後上繳一半，用作購買「自己嘢」，港男有苦自己知，只能苦呻原本的應急錢也被掠去，「就嚟食飯都有問題啦」。

港男大呻媽媽得知財政預算案宣布向市民派發5000元電子消費券後，要求他取出一半代為購買自己想要的東西，令他失去部分應急金錢。（《燦爛的外母》劇照）

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該名港男早前於香港討論區發文，指目前正失業，但「個個月都有畀家用」。早前媽媽得知財政預算案宣布會為每名18歲以上市民派發5000元消費券，即傳訊息給他，「Send個Whatsapp畀我，我就知唔方有乜好嘢」，原來媽媽要求他日後收到消費券時「上繳」一半。

他質疑消費券屬電子性質，難以與人分享，沒料媽媽卻傳來一堆產品資料，要求他收到消費券後代為購買，「樣樣都2000幾3000蚊，但係嗰啲嘢又唔係乜屋企用嘅嘢，全部都係佢自己嘅嘢」。

港男指，去年政府派發10000元時，媽媽亦要求他上繳4000元，慨嘆自己正值失業，媽媽連用作應急的消費券也取走。（《燦爛的外母》劇照）

港男大呻，去年財政預算案宣布全民「派錢10000元」後，媽媽亦以類似利由，要求他上繳4000元。如今正值失業，他慨嘆媽媽未有體諒，反而奪去應急錢，令其經濟情況雪上加霜，「點解政府派錢應急都唔可以畀我自己應下急？就嚟食飯都有問題啦」。

帖文引來網民熱議，不少網民批評港男媽媽要求過份，「咁都要畀一半，會唔會太貪錢」、「癲係佢諗到點收法，原來就係買嘢畀佢」、「未知點拎同幾時有就已經要拎定」。亦有人認為港男可坦承自己的經濟狀況，再與媽媽商討使用消費券的方法，「直接同佢講不可以，因為你生活需要這5000元，遲些你較方便再給她錢買東西吃。記住，孝順是對的，但不能愚孝」。

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