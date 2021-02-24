財政預算案｜股票印花稅加三成恒指大跌　網民批政府直線引起股災

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-24 18:00

【股市／股票印花稅】財政司司長陳茂波今日（2月24日）宣讀新一份《財政預算案》，提出增加三成股票印花稅稅率，由原本的0.1%上升至0.13%。消息傳出之後恒生指數應聲急挫，一度跌過千點。措施引來網民熱烈回應，而且大部份批評做法拖累股市。

陳茂波在立法會宣讀新一份財政預算案。(梁鵬威攝)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

《財政預算案》的「增加收入」部份提到，考慮到對證券市場和國際競爭力的影響後，將會提交法案調整股票印花稅稅率，通過後買賣雙方需支付的稅率將由0.1%上升至0.13%。

由於增加印花稅稅率或會影響股市交投，消息傳出之後恒生指數亦都「級級落」，不但跌穿3萬點大關，低位見29532點，跌約1100點或3.59%，收市報29,718點，跌約914點或2.99%。香港交易所（388）亦都成為風眼，股價一度跌穿500元關口，低位見489.6元，跌約68.4元或12.26%，收市報509元，跌約49元或8.78%。

恒生指數收市報29,718點，跌約914點或2.99%。（Google財經截圖）

香港交易所（388）收市報509元，跌約49元或8.78%。（Google財經截圖）

連登燈神媽咪麵亦在討論區上發文，嬲爆批評增加股票印花稅後「以後仲點炒呀」，「真係阿茂整餅，冇嗰樣整個樣」。他又預計，增加印花稅會令更加多股票投資美股，港股沒有前景。

股市大跌，最傷的當然是股民，討論區上亦出現不少批評加股票印花稅的帖文，大部份不認同政府做法：

+ 2 + 2 + 2

同場加映：財政預算案｜加牌費改善交通？ 網民睇淡：加少少就想少班人揸車？【點擊下圖放大即睇相關內容▼ ▼ ▼】

財政預算案｜加牌費改善交通？ 網民睇淡：加少少就想少班人揸車

+ 18 + 18 + 18

【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】