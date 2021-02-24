財政預算案｜派$5000電子消費券　網民有讚有彈　呢類人最無奈？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-24 14:02

【印花稅 / 消費券 / 陳茂波】財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，當中包括將向全港18歲以上合資格的永久居民及新來港人士，分期派發5000元電子消費券。對於此措施，網民各有睇法，有人鬧爆分期發放相當不便，質疑遠水救不到近火，網民亦擔心長者未必懂得使用電子貨幣，坦言措施並不惠民；亦有人批評連新來港人士都有份，「香港人都唔夠分，仲派埋畀人」。

最新一份《財政預算案》公布，將向全港18歲以上合資格的永久居民及新來港人士，派發5000元電子消費券。（資料圖片）

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今早公布最新一份《財政預算案》，為有助刺激經濟消費，政府計劃向合資格18歲或以上人士，分期發放5,000元電子消費券。計劃預計措施可惠及約720萬人，涉及360億元財政承擔。當局正物色合適儲值支付工具營辦商協助推行計劃，日後會盡快公布計劃細節。

消息一出即引起網上熱議，有網民對措施讚好，希望能帶動消費，讓商店「捱多陣」，但亦有人不明白為何不直接派錢，相信措施必定有多多限制，分期發放亦相當不便，而且不少老友記都未熟習使用電子貨幣，認為長者或成「最大輸家」。

有媽媽級網民則在親子王國討論區批評，5000元電子消費券的受惠對象括新來港人士，卻不派發予18歲以下市民，「小朋友既開支差唔多係家庭支出既一半有多」，認為做法不能接受。另外，她們又認為政府想刺激消費，但很多小店都未必能使用電子消費，變相還是由大商家獲益。

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