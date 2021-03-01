「火車未到站」懵然不知　港女獲暖男1招化解尷尬：想親口講多謝

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-01 13:00

匆忙起來有時真的連衣著打扮也會「走漏眼」，有網民早前於討論區分享好人好事，期望尋回曾幫助他的暖男。該女生指，上月1個周日乘搭港鐵時突被1名男生叫停問路，對方隨即以手機顯示字句，提醒她「未拉好褲鏈」。她處理之際，男生已經離開，事後回想直言對方令尷尬事變得窩心，故希望找到對方，「想親口同你講聲多謝」。

有網民分享好人好事，指乘搭港鐵時被1名男生叫停，原以為問路，對方卻是想提醒她拉好褲鏈。（《幻愛》劇照）

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「我想搵返個好男仔，同佢講聲多謝！」該名女生早前於Dcard討論區以「[221地鐵尋人]當車到站褲鏈未到站」為題發文，稱上月21日下午，她乘搭港鐵東涌線向香港方向時，到站落車後突被1名男士叫停，表示：「小姐小姐，想問下你呢個地方點去？」

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聽到男生的聲音愈來愈近，她以為對方急於問路便停下腳步，「我回頭一望，見到一個打扮似大學生，好似身穿綠色的衛衣，頭戴cap帽」。對方見她回應，隨即拿出手機向她展示螢幕，「佢用手機顯示了一句（大約係）：『小姐，你未拉好褲鏈』」。

女生坦言「當時呆咗」，尷尬得原地站立了10秒，才意識到手按下方，急急拉好褲鏈。處理好衣服後，她抬頭再看才發現男生已離開，「佢已經搭咗扶手電梯去緊大堂，我追都追唔切」。她事後直指「未到站真係一件好尷尬嘅事」，但男生的溫暖舉動「令件事變得好窩心」，因此希望找回對方並答謝，「可以嘅話，想親口同你講聲多謝」。

女生明言想找回暖男道謝，指對方令尷尬的事變得窩心。（《幻愛》劇照）

帖文引來網民讚好，有人大讚男生用了不會讓人難堪的方法善意提醒，是名副其實的暖男，「好好人，好少男仔主動出聲」、「千年難得一遇」、「其實佢講完就走，可能都唔覺得係咩咁大不了嘅事，你嘅好意佢心領㗎喇」。亦有人笑指樓主希望找回對方或有其他原因，「對方係咪好靚仔」。

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