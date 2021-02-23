阿婆執紙皮遇狂風吹散　王嘉爾下車救援被讚暖男　網民質疑有內情

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-23 19:00

明星背後都有暖暖的一面！網絡上近日流傳1組照片，只見有位黑衣男子在韓國街頭下車，並走到1位婆婆面前幫助執拾紙皮，行為令人暖心，一看之下竟然是JYP娛樂旗下男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），引起網上熱議。

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昨日（22日）1位住在韓國的泰籍網民於Twitter上載2張照片，稱在2016年於首爾街頭遇到王嘉爾的故事，只見1位白髮婆婆在路邊撿紙皮，突然一陣大風吹起，紙皮就隨風四散。此時全身黑色打扮，及戴上黑色口罩的男子，從黑色私家車下來，並走到她身邊幫忙執拾，當男子一轉頭，樓主才驚覺竟然是王嘉爾。

王嘉爾這段往事曝光後，隨即引來網民的熱議，照片獲得約1.6萬次轉發，不少人都大讚Jackson的行為非常溫暖。（IG「 jacksonwang852g7」圖片）

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王嘉爾這段的往事曝光後，隨即引來網民的熱議，照片獲得約1.6萬次轉發，不少人都大讚Jackson的行為非常溫暖，「願意特地下車幫忙，真的很不簡單」，又指婆婆的笑容也笑得很甜，「帥帥的Oppa幫忙很難不甜啊」，亦有粉絲稱「果然沒喜歡錯人」。

不過另有關注韓國娛樂圈的網民質疑，照片可能是王嘉爾的粉絲團放出來，故意在GOT7不續約後為Jackson谷人氣，為他獨立發展鋪路。

韓國男團GOT7已在上月正式完約，7位成員JB、Mark、Jackson、珍榮、榮宰、BamBam和有謙各散東西，但近日驚喜合體推出新歌《Encore》，當是送給粉絲的禮物。

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