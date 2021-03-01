結婚6年發現老公外遇兼吸毒　渣男傳短訊求挽留時竟正與小三開房

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-01 11:30

一位台灣女子在網上社群爆料公社發文數盡渣老公的種種劣行，包括吸毒、外遇地盤大媽、盜領她的卡、跟友人的女友曖昧不明，甚至散播不實謠言詆譭已受盡傷害的妻子，讓她徹底心死只求離婚：「我跟著他們後頭，眼睜睜的看著他們倆進了汽車旅館，然後冷眼看著他line傳送給我那些挽留的話！」

文：阿密絲

不得不讚嘆老天有眼。在一起了六年，卻因為太信任他，去年一月開始吸毒，我卻在十二月才發現他吸毒且外遇。離婚訴訟進行中卻發文詢問要租兩人套房，不知道是跟我無緣的婆婆睡一床呢？還是跟男性友人睡一床？

事證、物證、照片、截圖實在太多了。吸食安非他命、外遇工地歐巴桑、盜領我的卡、跟友人的女友曖昧不明，甚至在共同友人間散播不實謠言，說我要跟他離婚只是因為他跟別人搞曖昧……？雖然我證據充足並且已提告，但實在嚥不下這口氣，至於他吸毒的問題，在我搜到吸食器磅秤及毒品時，就已經報案處理了。

我老公在社團發文求租屋，因為他不斷吸毒且與外遇對象糾纏不清，所以目前我們並沒同住，順帶一提，共同租屋對象應該是小四喔。

點擊放大瀏覽作者看到老公與小三的對話截圖及其他證據👇👇👇

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雖然他把原本的line刪掉了，但對話我還是通通留著。事情爆發後他約我出去走走，跟我談這六年以來他對我的諸多不滿，覺得我追求的完美及生活品質通通不是他想要的，是我硬要塞給他的。我問他能不能在我倆中選一個，他說他可以兩個都不要，而這句話在我聽來其實就是代表「我跟兒子女兒三人比不上一個吸毒的歐巴桑罷了」！

談完離婚後，我跟他說我要開車去逛逛，請他在家陪孩子們睡覺，但我其實開去了歐巴桑家等著，事實也證明了毒品歐巴桑對他的吸引力大到他可以把熟睡的孩子丟著，就為了去跟歐巴桑開房間！我跟著他們後頭，眼睜睜的看著他們倆進了汽車旅館……然後冷眼看著他line傳送給我那些挽留的藥話！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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而有什麼媽媽就有什麼兒子！昨天一大早被門鈴聲吵醒，一開門是我的前婆婆。在聽到我開他兒子副本之後，拿著榔頭說要進來我家砸東西，說他兒子吸毒外遇都是我害的，說我把他兒子搞到破產之後拍拍屁股走人……

天地良心啊！你兒子要創業接場子沒錢是我媽先借的，收了三個月的票要轉現金也是我媽先貼的，我貪你那賣房子所剩無幾的90萬？要不是因為我，你們連房子都沒得賣！賣房剩下90萬，跟我媽借的不用還嗎？你兒子做個工程搞到房子差點被查封，打官司不用錢嗎？欠人家工程款搞到人差點被押走，還是我先拿身上的金飾押給對方，人家才放你兒子走人，這些錢不用還嗎？還一還根本所剩無幾。

最不要臉的部份來了，她竟然在我面前對著我女兒說：「你媽媽是壞女人賤女人！」不知感恩就算了，剛一下地下室發現她竟然還在我的車子上貼這些東西。

原PO在地下室發現奶奶在她的車子上貼的東西。（爆料公社授權使用）

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】